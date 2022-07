El SES garantiza la asistencia, fundamentalmente en urgencias, en el verano "más difícil"

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha reconocido que los hospitales y centros de salud de la comunidad se enfrentan al verano "más difícil" en cuanto a la organización de las plantillas con motivo de las vacaciones de sus profesionales, que insisten en que tras más de dos años de pandemia "tienen que descansar".



Un verano que es más complicado, según ha explicado, no porque haya más actividad, sino porque al contrario que en los dos últimos años, la actividad es mayoritariamente presencial, y asimismo por la dificultad ya conocida de déficit de profesionales sanitarios para hacer las sustituciones de las vacaciones.



"Es el verano más difícil al que nos enfrentamos pero garantizamos la asistencia, fundamentalmente en urgencias que es lo prioritario, y en buena parte de la programada en hospitales y en atención primaria", ha indicado Franco en una entrevista en Canal Extremadura recogida por Europa Press.



Así, ha aclarado que es más complicado incluso que en los dos años anteriores de pandemia, no por la "tensión asistencial", sino por la organización de los servicios, puesto que entonces el acceso a los centros sanitarios estaba restringido y gran parte de la actividad era telemática y telefónica.



Así, ha cifrado el ritmo de funcionamiento en los hospitales entre un 50 y un 70% en la actividad quirúrgica y en torno al 70% la "cotidiana y normal"; mientras que en Atención Primaria es del 100%.



La planificación de las vacaciones se ha realizado por quincenas de modo que 2/3 de la plantilla trabaje y 1/3 disfrute de sus correspondientes días de descanso. Además, ha cifrado en 5.140 las contrataciones realizadas para el verano.



Así, ha argumentado que este año se han organizado las vacaciones con "una máxima: el personal sanitario tiene que descansar", tras dos años muy intensos debido a la pandemia.



Por otro lado, ha remarcado que no se cierran plantas de hospitales como se hacía anteriormente, sino que se "bloquean camas", una experiencia que se inició hace tres años en Mérida que se ha ido extendiendo al resto de centros hospitalarios.



De esta forma, las camas "están ahí" y se van abriendo "según se van necesitando" y dotando de personal. Por ello, y en respuesta a las críticas de los sindicatos sobre que este verano será "una bomba de relojería" en los hospitales, ha apuntado que "en los años anteriores también se dijo lo mismo y no hubo problemas con los ingresos".



Franco ha puntualizado que se ha producido un cambio de tendencia en los últimos años y ahora durante el verano la actividad se mantiene tanto en las ciudades como en las zonas rurales.



FALTA DE MÉDICOS



Sobre la escasez de médicos, ha reiterado que el mundo rural ha dejado de ser atractivo para la profesión, y ha abundado en la necesidad de "repensar" las condiciones de trabajo que tienen los médicos de atención primaria en los centros de salud para atraer a más profesionales.



Así, ha señalado que el modelo de atención actual se ha ido "transformando" a lo largo de los años, y ahora hay que buscar una "nueva fórmula" para pasar consulta. "Hay que reorganizar los centros de salud", ha dicho, de modo que la atención primaria sea más cómoda y más atractiva para los profesionales, y manteniendo la calidad del servicio.



Con respecto a la propuesta de que otros profesionales sanitarios puedan pasar consulta, se ha referido a que la tendencia va encaminada a un aumento del carácter multiprofesional de los centros de salud, donde cada vez van a tener más protagonismo otros sanitarios como los fisioterapéutas, los profesionales de salud pública, el farmacéutico e incluso el veterinario, además de otros que irán entrando como el psicólogo. En todo caso, este cambio de modelo, ha dicho que no se va a producir "de un día para otro".



En el caso del ámbito rural, ha destacado que se está prestando atención sanitaria con médico y enfermero en poblaciones de 300 habitantes, y además con una "buena calidad", pero esta atención se "distorsiona" en el momento en el que estos profesionales faltan de sus consultorios, ya sea por bajas o vacaciones, porque "no los podemos sustituir", porque no hay aspirantes, y los que hay no quieren contratos de corta duración. "No los aceptan".