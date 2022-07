De Miguel pide a Vara que demuestre ambición "para dejar de conformarse con migajas"

La presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado este miércoles al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que realmente demuestre "ambición y coraje" para luchar por la Comunidad Autónoma.

En concreto, éste ha sido el principal mensaje que le ha lanzado al jefe del Ejecutivo regional durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, después de que este martes el dirigente regional apelara precisamente a esos dos conceptos en su discurso.

Y es que para la líder de Unidas por Extremadura, Fernández Vara "no debe conformarse con migajas" y dejar de entregar el desarrollo de la región a las grandes empresas "a las que su gobierno sigue poniendo alfombra roja". "Señor Vara, ambición y coraje y no más sumisión ni pleitesía de su gobierno ante empresas como Iberdrola", le ha dicho.

De hecho, la máxima responsable de Unidas por Extremadura ha asegurado que el presidente Vara está "obnubilado" por la llegada de grandes empresas, "ya que llegó a decir que vienen porque les interesamos". "¿Y antes no?, ¿antes venían a hacernos un favor? No sé de qué favores hablaba usted ayer pero, antes y ahora, las empresas vienen porque somos ricos en recursos y llevamos diciéndoselo años", ha subrayado.

Igualmente, De Miguel, que le ha dicho que durante su discurso parecía poseído por el espíritu de Hernán Cortes "descubriendo los enormes valores de Extremadura", ha criticado los "bandazos" sobre el modelo de desarrollo del dirigente socialista en los últimos siete años.

"Usted ha pasado de hablar de economía verde y circular a plantear que nos sobran zonas protegidas y que eso lastra el desarrollo territorial", le ha dicho, tal y como informa la formación morada en una nota de prensa.

Además, la presidenta del Grupo Parlamentario ha instado al presidente Vara a que detalle "cómo las empresas van a tener una energía más barata". ¿Solo las grandes empresas?, ¿y las pequeñas y medianas?", le ha preguntado.

De Miguel ha asegurado que desde Unidas por Extremadura se apuesta por la creación de una empresa pública de energía, el despliegue masivo del autoconsumo y de las comunidades energéticas locales porque "la revolución verde es que la energía sea un derecho para todos y no un nicho de negocio para los de siempre".

A su vez, De Miguel le ha pedido que explique mejor qué entiende por soberanía energética, alimentaria e industrial. "¿La soberanía es para usted que una empresa australiana extraiga el litio extremeño que luego transforma una empresa china para vender las baterías a los alemanes?", le ha preguntado.

Precisamente, sobre uno de los anuncios realizado por el dirigente regional relacionado con la transformación del litio, Irene de Miguel ha asegurado que "es lo mínimo". "Después de 40 años de expolio y saqueo, deberíamos haber aprendido que lo que se produce aquí, se debe transformar aquí. Señor Vara, ambición y coraje, no se conforme con migajas", ha insistido.

De hecho, la presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha lamentado que el dirigente regional no hubiera contado con el grupo parlamentario en las reuniones con los empresarios chinos de la gigafactoría "porque me hubiera gustado plantear que Extremadura participará con capital social y que el Estado también lo hiciera a través de los fondos europeos que se van a invertir en estos proyectos empresariales".

"Son recursos estratégicos que no debemos dejar alegremente en manos privadas, ¿si en vez de litio fuera petróleo no tendríamos más claro que su gestión pública beneficiaría, y mucho, a las arcas públicas?", ha aseverado.

TREN Y SERVICIOS PÚBLICOS

En otro momento de su intervención, la portavoz de Unidas por Extremadura también se ha referido al tren. En este sentido, le ha dicho al presidente que ayer "se chuleó" con la llegada de las altas prestaciones porque no puede vanagloriarse por subirse en un tren que ha costado 1.400 millones de euros "cuando tiene claras deficiencias".

"Vender que ha llegado el AVE de Plasencia a Badajoz es un insulto porque ni es AVE, ni va de Plasencia a Badajoz", ha asegurado.

En cuanto a los servicios públicos, De Miguel ha detallado las innumerables deficiencias en materia sanitaria y se ha detenido específicamente en la falta de médicos para la Atención Primaria, y específicamente ha reprochado que el presidente Vara "eche balones fuera" en este sentido.

"Usted cree que el deterioro de la Atención Primaria no tiene nada que ver con la falta de incentivos, con que tengamos las pagas extras más bajas de España, que las guardias que no se cobran como tal, con los contratos temporales o que algunos profesionales tengan que ver a más de 70 pacientes diarios", le ha dicho.

También se ha referido al contrato del servicio de ambulancias que ha calificado como "un culebrón". ¿Qué más tiene que pasar para asumir la gestión directa y garantizar un buen servicio y unas adecuadas condiciones laborales?", le ha preguntado.

En el apartado de Educación, la portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que el presidente Vara haya abandonado la idea de la Educación como motor de conocimiento, "ya que ayer dio la sensación de que para usted la Educación es una herramienta para abastecer de trabajadores y operarios a las empresas".

Pero, es más, le ha reprochado duramente que la política que está realizando con respecto a la Educación Pública, y en concreto con el cierre de colegios durante esta legislatura.

"Ha cerrado 5 colegios, el Juan XXIII en Mérida, que es un centro que está realizando un proyecto colectivo que ayuda a las familias vulnerables, el Ortega y Gasset de Almendralejo, el Cristo de Villanueva, el de Robledillo y el de Conquista de Guadiana. ¿Dónde ha quedado su voluntad de servicio público?", ha añadido.

INFLACIÓN

Por otro lado, De Miguel también ha instado al presidente de la Junta que haga algo más para combatir la inflación que encargar un estudio a la Universidad de Extremadura porque "muchas familias están pasando verdaderas penurias para llegar al fin de mes".

Por eso, le ha pedido que amplíe el Escudo Social que el gobierno de coalición implantó durante la pandemia del Covid, "y que salvó a tantas familias".

En esta línea, De Miguel cree que para ello hay que aumentar la inversión en servicios sociales, impulsar un sistema fiscal justo y equilibrado, "sin aumentar el gasto en defensa".

"Con tanques no se llenan las neveras, con rebajas fiscales generalizadas no se garantiza la atención primaria, con dejar que las grandes empresas sigan especulando con la luz y los combustibles no se protege a la ciudadanía", ha insistido.

Para finalizar, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido que ante la coyuntura inflacionista en la que nos encontramos, "reaccione ya desde Extremadura". "Ambición y coraje también para ampliar el escudo social", ha sentenciado.