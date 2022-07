Vergeles: No llamaría al "alarmismo" ante aumento de casos pero pide usar "sentido común"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, sobre la situación de Extremadura, ha explicado que cerca del 90 por ciento de los contagiados lo son por las subvariantes BA.4 y BA.5 que es más contagiosa pero que, según los primeros estudios epidemiológicos, no comporta "más gravedad".



En este sentido, Vergeles ha adelantado que este viernes se podría observar un "cierto aplanamiento" de la curva, a lo que ha añadido que ya se verá en los próximos días cómo se comporta.

Además, ha insistido en que, cuando hay mucha incidencia, ocurre que crecen los ingresos y los ingresos en UCI, aunque, con respecto a la semana anterior, los fallecidos son menos.



Por ello, ha indicado que se está "esperanzado" ante el hecho de que la gravedad sea menor y de que los estudios de vigilancia epidemilógica de infecciones respiratorias agudas graves de los ingresados en los hospitales extremeños digan esta semana que el máximo de gravedad se tuvo la pasada y que esta está disminuyendo, aunque no ha descartado que en los próximos días pueden aumentar los ingresos porque hay "muchas personas infectadas".



Según el Vicepresidente, "vamos a ver si somos capaces de mantener esta situación de ausencia de gravedad", añadiendo que le gustaría que la dosis de refuerzo siguiente que tuvieran los mayores de 80 años y las personas que están en las residencias contasen con dos variantes y alguna de ellas que protegiese más contra el linaje de ómicrom.



En relación a la utilización del antivírico Paxlovid, ha indicado que se está haciendo una nueva información para que en aquellos casos en los que se pueda utilizar se haga, aunque ha especificado que las indicaciones son muy acotadas y no está exento de efectos secundarios, por lo que se tendrá que sopesar siempre que los beneficios sean mayores a los inconvenientes.



Respecto a las recomendaciones de algunas comunidades de volver a utilizar las mascarillas en espacios cerrados, Vergeles ha indicado que le parece "correcto", aunque en el caso de Extremadura ha indicado que, de momento, no se recomienza cambios sobre lo que se está haciendo actualmente.



También ha valorado el sistema de vigilancia epidemiológica con el que se cuenta ya ha aseverado que no existe "sigilo" o "ausencia de datos", aunque ha insistido en no se puede "castigar" a la población con los mismos, que deber ser analizados por los expertos a la hora de tomar decisiones.



José María Vergeles también se ha referido a que el incremento de ingresos en los hospitales es una cuestión general y no solo por la Covid, momento en el que ha avanzado que Extremadura comunicará este viernes 125 personas ingresadas en las plantas hospitalarias y seis en UCI.



Además, ha resaltado que "actuamos desde la prudencia y si durante el fin de semana podemos hacer una cierta reducción de la actividad hospitalaria en algunos centros donde se vea que ha habido un incremento mayor en el número de personas ingresadas pues así se está haciendo, por ejemplo en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia".



En este sentido, ha precisado que, este hecho "ni mucho menos" se parece a una situación donde se vaya a tener que pensar ahora mismo en establecer planes de contingencia que vayan a "paralizar la actividad programada".