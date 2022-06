Sindicatos rechazan "actos vandálicos" de los últimos días en varias ambulancias

Ep.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO han mostrado su rechazo a los "actos vandálicos" de los últimos días en varias ambulancias que han aparecido con pintadas en Extremadura.



Así, tras poner en "duda" que hayan sido "compañeros" los responsables de dichos actos y subrayar que los sindicatos están "rotundamente en contra" de los mismos, en representación de UGT Ángel Luis Porrino ha aprovechado para señalar que la situación en el sector es "ya insostenible", después de varios años intentando alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo que la patronal "bloquea".



"Ya es hora de que haya una estabilidad económica y laboral" en el sector, ha espetado en rueda de prensa este miércoles en Mérida, al tiempo que ha afirmado que la patronal a su juicio sólo busca crear "confrontaciones" entre trabajadores y sindicatos pero "aquí ya no se puede más" y es necesaria, ha dicho, "una paz social" a través del acuerdo de un convenio colectivo.



A su vez, en representación de CCOO, Juan Rivero ha criticado que, pese a que los sindicatos vienen planteando propuestas para negociar el convenio desde 2019, la patronal "no hace nada".



De su lado, Víctor Arnelas de USO ha indicado que la patronal "intenta vincular" la dotación de un convenio colectivo con la licitación definitiva del servicio de ambulancias en la región ahora abierta, lo que lleva a que la "paralización" actual en las negociaciones sea "sólo" culpa de la empresa.



Por su parte, Juan Félix Soto, en representación de CSIF, ha incidido en que los sindicatos se encuentran "a la espera" de que la patronal responda a la última propuesta planteada, "pero no se les ve ninguna gana de negociar" ya que "están dilatando el tiempo".



Asimismo, tras recordar que si bien los trabajadores "ahora mismo siguen en una huelga indefinida" y ésta se mantiene con un "cien por cien de servicios", Soto ha recalcado que sindicatos y trabajadores no quieren "romper" con la patronal, sino alcanzar un acuerdo de convenio que dignifique el sector.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

De este modo, Ángel Luis Porrino (UGT) ha dado lectura a un manifiesto en el que las cuatro organizaciones sindicales de forma conjunta hacen un llamamiento a la responsabilidad para que acabe la situación de "bloqueo permanente" provocado, apunta, por la patronal en la negociación del convenio del sector de transporte sanitario terrestre en Extremadura.

En este sentido, ha afirmado que la patronal extremeña está "agotada, sin ideas, sin iniciativa y con un interés nulo en dar solución a los problemas que han ido generando por su falta de solidaridad con el conjunto de sus trabajadores y trabajadoras".

Con ello, ha considerado que la patronal "quiere instalarse en el conflicto para poder transmitir a cualquier posible adjudicatario o empresa interesada en poder ofertar la alta conflictividad en el sector en Extremadura y además favorecer la desprotección jurídica que puedan sufrir esos nuevos adjudicatarios" del servicio cuya licitación está en marcha.

Al respecto, Porrino ha defendido que se ha podido firmar "muchas veces" un convenio que "dignifique" este sector, "pero las patronales aún tienen en mente la organización del trabajo del siglo pasado, no adaptándose a las nuevas exigencias del mercado".

También ha subrayado que los trabajadores están reclamando por sus derechos y dignificación, a la vez que defendiendo la mejora del servicio que se ofrece a los ciudadanos.

"La parte social quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y recordar a la población que sin la concienciación del reparto de los excesivos beneficios no se podrá crear una paz social que beneficie a los extremeños y extremeñas que son los que harán uso de un servicio que debe ser de calidad", ha leído en el manifiesto conjunto de los sindicatos.

COMPORTAMIENTO "EGOÍSTA"

De este modo, el representante de UGT ha subrayado los integrantes de la parte social de la mesa de negociación del convenio sectorial del transporte sanitario por carreteras lamentan el comportamiento de una patronal "egoísta" que "no piensa más que en su propio beneficio, rompiendo el estatus de negociación en la buena fe de las partes".

"La patronal ningunea en la negociación colectiva a los agentes sociales, dejando siempre para mañana una decisión que no toman o no quieren tomar", ha recalcado.

Finalmente, en nombre de los cuatro sindicato, Ángel Luis Porrino ha explicado que la última propuesta planteada hasta el momento por los sindicatos y trabajadores a la patronal, y a la que están a la espera de que sea respondida, plantea una subida salarial de un 7 por ciento a partir del 2023, un 4 por ciento en el 2024, y un 4 por ciento en 2025.

También, como compensación, plantean una tercera paga extraordinaria repartida en un 33 por ciento para el año 2023, un 66 por ciento en 2024 y el pago del cien por cien para 2025.