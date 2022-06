Extremadura plantea que historia feminismo y perspectiva género formen currículum escolar

La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha sugerido que en la formación académica debe incluirse el estudio de la historia del feminismo y de la perspectiva de género "para que la igualdad no sea un anexo, una disposición adicional o un complemento".



En concreto, Gil Rosiña ha realizado estas declaraciones en Almendralejo (Badajoz), durante su intervención en el acto de entrega de la segunda edición de los Premios FAMUFEX, organizados por la Federación de Mujeres Feministas de Extremadura.



A su juicio, la igualdad "tiene que ser la masa madre con la que queremos construir la sociedad. Tenemos grandes leyes en este país que protegen a las mujeres y que han producido grandes cambios sociales. Pero las leyes no cambian la mentalidad ni la manera de funcionar una sociedad. El camino hacia la igualdad tiene muchas resistencias, pero es un camino irrenunciable", ha insistido.



Y es que, ha subrayado, la desigualdad entre mujeres y hombres es una constante en la historia, a la vez que ha resaltado que "los avances que se producen en material de igualdad, y que se consiguen entre el movimiento organizado de mujeres y quienes estamos en las instituciones decidiendo el destino de los ciudadanos, sufren amenazas constantes que vemos cada día".



La consejera ha destacado que el movimiento por la igualdad y la lucha feminista es como una lluvia fina que parece que no moja pero que cala, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

"Y eso es lo que hace el movimiento feminista a lo largo de los siglos", por lo que ha avalado la importancia que tienen las organizaciones y asociaciones de mujeres en los pueblos de la región en la lucha por la igualdad.



En su intervención también ha aludido a que en Estados Unidos la interrupción voluntaria del embarazo ya no es un derecho constitucional y trajo a colación que los tribunales de España también están pendientes de una resolución que tiene que ver con la ley del aborto que el gobierno socialista hizo posible en 2010.



Asimismo, ha felicitado a la organización que ha hecho posible la gala de los premios, ha tenido unas palabras de agradecimiento para todos los premiados y ha entregado el galardón a la exvicepresidenta del Gobierno de España y que desde 2021 preside la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo.



A esta gala también ha asistido la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, que ha hecho entrega del premio a la escritora Inmaculada Chacón.