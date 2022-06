Monago pide a Vara que no haga "más pantomimas" con el tren extremeño

El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que "no haga más pantomimas con el tren extremeño" como la de este pasado jueves, y que reivindique que la comunidad cuente con un AVE "como tiene el resto de España".



En concreto, Monago ha calificado como "tomadura de pelo" el viaje celebrado en pruebas con la ministra de Transportes, que "tardó más tiempo que si se hubiera realizado en un vehículo".



Para el presidente del PP, es "lamentable" que un tren que el PSOE lleva "prometiendo desde el año 1986", lo hayan vendido como "el futuro" a pesar de que haya tenido que ir desde Cáceres a Mérida "por la vía antigua".



Por ello, José Antonio Monago espera que a Fernández Vara "no le ocurra hacer un acto de inauguración oficial y mucho menos invitar a Sus Majestades Los Reyes" para evitar así que "tengan que pasar un bochorno como el vivido en el día de ayer", según informa en una nota de prensa el PP extremeño.



"Éste no es el tren que nos prometieron y por el que el pueblo extremeño se ha manifestado", ha espetado, y ha reivindicado que Extremadura cuente con un AVE "como tiene el resto de España" porque en la región se pagan "los mismos impuestos que un valenciano, un andaluz, un catalán o un gallego" y los extremeños "no son ciudadanos de segunda" para que se les tome "el pelo de esta manera".