Monago ve una "tomadura de pelo" el tren de alta velocidad extremeño

Ep.



El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado "una tomadura de pelo" la prueba de fiabilidad desarrollada este jueves en el tren de alta velocidad en Extremadura, puesto que éste "ha ido más lento que un Panda respetando los límites de velocidad", con una media de 117 kilómetros/hora y "por debajo de 100 kilómetros/hora" en algunos tramos.



Así, ha lamentado que el citado tren "ha ido de Cáceres a Mérida por la vía antigua", algo que a su juicio "no es serio" para un proyecto que viene siendo tan anunciado, ha dicho, por el Ejecutivo regional; y ha considerado que por todo ello la prueba de fiabilidad de este jueves se debería haber "suspendido".



En este sentido, ha advertido de que hasta que el tren de alta velocidad no circule en Extremadura a las velocidades que lo hace ya en otras CCAA "aquí no hay alta velocidad" sino "una tomadura de pelo que sonroja".



De este modo, Monago ha criticado --en alusión a la Administración autonómica del socialista Guillermo Fernández Vara-- que "algunos tragan con todo", y ha incidido en que el PP no lo hará y seguirá reivindicando la misma velocidad para el tren de alta velocidad extremeño que para el de otras CCAA.



Así se ha pronunciado José Antonio Monago en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Mérida junto al vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, tras mantener previamente una reunión con los diputados del PP en la Asamblea de Extremadura.



Sobre esta misma cuestión, Pedro Rollán ha tachado de "decepcionante" para "tantísimos colectivos" que han trabajado "tanto y tan duro y durante tanto tiempo" por la alta velocidad extremeña ver "con sonrojo" que la velocidad media alcanzada este jueves por el tren en pruebas es de 117 kilómetros/hora, ha dicho.



Esto, según ha ironizado, podría deberse "quizás" al precio de la luz, lo que habría llevado --ha señalado-- a circular dicho tren a una velocidad baja para evitar un consumo "más elevado".



"Yo sólo quiero buscarle una justificación y como la luz está tan carísima pues lo mismo han decidido ir con la mitad de los cilindros o lo que lleve una locomotora de estas características para no tener un consumo tan elevado", ha ironizado.



DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN



Por otra parte, el presidente del PP extremeño ha defendido que en el Debate sobre el Estado de la Región del próximo mes de julio su partido realizará una "descripción" de la situación de la comunidad "en el presente", y no en "el futuro" como según ha afirmado acostumbra a hacer en esta cita el socialista Guillermo Fernández Vara.



De este modo, ha vaticinado que tras cuatro años de legislatura Fernández Vara en el citado debate "va a hablar de lo que se va a hacer en la siguiente legislatura", cuando en realidad a su juicio hay que poner sobre la mesa que el balance del presente mandato del presidente de la Junta es "una sociedad mucho más pobre" que al inicio del mismo.

SUBIDA DE PRECIOS "ESPECIALMENTE CRUEL"

Por otro lado, José Antonio Monago ha advertido de que la subida de precios está siendo "especialmente cruel" para una región como Extremadura por sus cifras de paro, sus salarios o los niveles de sus pensiones.

Además, ha reprochado que pese a que el tema de la subida de precios en España "forma parte de cualquier mesa camilla", el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "no ha hecho ninguna reivindicación" ni ha aplicado medidas como, por ejemplo, una bajada de impuestos.

En este sentido, ha afirmado que si la inflación está siendo "cruel" para "cualquier familia" en España, "es especialmente cruel" para comunidades como la extremeña con "bajo" nivel de renta, con una "alta" tasa de desempleo, o con pensiones "muy" por debajo de la media nacional.

Frente a esta situación, ha incidido en que el PP aspira desde la Asamblea de Extremadura a plantear "al menos debate, análisis y propuestas" que son las preocupaciones --ha dicho-- de los ciudadanos, entre ellos la subida de los precios.

Al respecto, ha lamentado que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez haya "despreciado" hasta ahora el plan de medidas para paliar los efectos de la inflación planteado por el PP a nivel nacional, aunque ha valorado que ahora "asuma" algunas de dichas propuestas como la de la "rebaja" del IVA de la luz.