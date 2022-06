Irene de Miguel: "El tren que hoy llega no es el tren digno que necesita Extremadura"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la línea entre Plasencia-Badajoz que realiza este jueves un viaje de prueba "no es el tren digno" que necesita la región, porque no es un ferrocarril que vertebre y conecte la comunidad autónoma.



Así pues, en declaraciones a los medios de comunicación en la capital del Jerte, con motivo del viaje de pruebas que realizará el tren de altas prestaciones, con presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que en el próximo Debate de Estado de la Región propondrá la creación de un bono de transporte autonómico para hacer frente al incremento de los precios de los combustibles.



De Miguel, que ha secundado la convocatoria de varios colectivos en la estación de Plasencia, ha asegurado que el tren llega siete años tarde y que lo único que va a hacer es acortar el trayecto en 20 minutos, "aunque para ello va a dejar a varios pueblos aislados".



Igualmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, que subraya que esta línea no cumpla con lo que se prometió a los extremeños en cuanto a la vertebración de la comunidad, ha cuestionado la política de Transporte que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes, "ya que ha presentado un plan de transporte que anula líneas de autobuses que son indispensables" para el medio rural extremeños.



De hecho, tal y como informa la coalición en una nota de prensa, De Miguel ha avanzado la propuesta que planteará al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el Debate sobre el Estado de la Región.

"Tenemos el gasoil a dos euros y la gasolina por encima de los dos euros, y por eso queremos que el señor Vara, desde Extremadura, garantice un transporte sostenible a los extremeños y extremeñas", ha sentenciado.