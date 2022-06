Nuevo sistema alerta a población por SMS de catástrofes y emergencias comienza a funcionar

Ep.



El Sistema de Avisos a la Población de la Red de Alerta Nacional por el que se enviará avisos generalizados e inmediatos por SMS a la población que esté en un área afectada por emergencia o catástrofe, comienza a funcionar mañana martes 21 de junio, y estará operativo en todo el territorio nacional.



Con este nuevo sistema se alertará a la población de cualquier emergencia que requiera que la población actúe para protegerse como inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, accidentes químicos o cualquier riesgo de protección civil que requiera que "la población haga algo". Se trata de un 112 "inverso" porque no es el ciudadano quien llama al centro de emergencias, sino al revés.



Así lo ha confirmado el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, quien ha explicado que ya se han enviado pruebas a algunos teléfonos móviles para comprobar el funcionamiento de este sistema, conocido por el nombre de RAN-PWS, que permitirá enviar alertas por situaciones graves directamente desde los 112 a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en las zonas en las que se prevea que va a haber un riesgo importante.



"Es un salto absolutamente fundamental en materia de avisos a la población y es un sistema complementario a los sistemas de avisos que existen de información, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación social, pero significa un avance importante porque permite acortar mucho los tiempos de respuesta y, sobre todo, permitirá decir a la población qué tiene que hacer ante una situación de riesgo", ha explicado Marcos este lunes en la presentación de Actuaciones Transfronterizas de los Proyectos de Redes de Alerta Temprana, en el Centro Alerta2 del campus universitario de Cáceres.



Para recibir estas alertas no es necesario descargarse ninguna aplicación (App) y basta con tener un teléfono móvil encendido y que se encuentre localizado en la zona donde previamente se haya determinado que va a haber esa emergencia y, de esta forma, el sistema manda un mensaje a todos los teléfonos que se hayan localizado previamente en la zona de influencia de la posible catástrofe.



El contrato para desarrollar el Sistema de Avisos a la Población (Public Warning System, por sus siglas en inglés), que formará parte de la Red de Alerta Nacional y pasará a ser identificado como RAN-PWS, fue adjudicado a la empresa SIA, del Grupo Indra, y comenzará a funcionar mañana aunque "aún no estará plenamente operativo al cien por cien, pero ya será una realidad posible", ha dicho el director general.



Esta tecnología llegará a cualquier parte del territorio español con cobertura de telefonía móvil, ya sea 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G, permitirá a las autoridades de Protección Civil el envío generalizado e inmediato de alertas.



El RAN-PWS es una herramienta indicada por la Directiva Europea 1972/2018 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que fija que los países deben tener un sistema de estas características a partir de junio de 2022.



La puesta en marcha de esta plataforma para enviar avisos a la población en situaciones de emergencia o grandes catástrofes es una de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluida, asimismo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



El proyecto está financiado con cargo a los fondos del Plan de Recuperación y se ha puesto en marcha a través del acuerdo firmado el pasado 8 de julio entre los Ministerios de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital y el del Interior.