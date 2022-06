Los III Premios @ Regiondigital.com se entregan en Mérida ante más de 250 personas

Emoción, nervios y alegría a raudales. Eso es lo que hemos vivido en la noche de este miércoles la ‘familia’ del Grupo DigitalPress, porque por fin, después de dos años sin poder hacerlo por la pandemia de la Covid-19, nos hemos reencontrado en la entrega de los III Premios @ de nuestro diario Regiondigital.com. Había muchas ganas y eso se ha notado en el ambiente que se respiraba en los jardines del Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida, donde se ha vuelto a celebrar la gala a la que han asistido más de 250 personas.

La velada, presentada en esta ocasión por la Directora de Turismodestrellas.com, Sara Rodríguez, ha estado protagonizada un año más por los galardonados: el comunicador y escritor, Ángel Martín; el fotógrafo y bloguero en Capture the Atlas, Dan Zafra; la DO Ribera del Guadiana; la Fundación Cooprado; y la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Elena Ruiz Cebrián. A ellos se ha sumado la @ Especial que ha ido a parar a manos de Ana Ruiz Álvarez, actual supervisora de Medicina Interna unidad 2b en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid.

Siguiendo con la tradición, todos ellos han recibido la @ diseñada por el escultor extremeño Miguel Sansón, ante la atenta mirada de las numerosas autoridades que han querido acompañarnos un año más. Entre ellas se encontraban el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; o los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Carlos Carlos, respectivamente.

CINCO CATEGORÍAS

Viajes, Cultura, Gastronomía, Juventud y Social son las categorías de los III Premios @ Regiondigital.com, que el medio decano de la prensa digital en Extremadura, desde que comenzara su andadura el 13 de junio de 2000 -el pasado lunes cumplimos 22 años-, hace entrega para “reconocer la labor de aquellas personas y entidades que han apostado por Internet como estrategia, medio y forma de vida". Entre los criterios que se han seguido para seleccionar a los ganadores de 2022 han primado la apuesta y constancia por la divulgación digital, la calidad y originalidad de los contenidos, así como su actualización y estrategia en Internet.

A todos ellos se ha dirigido el CEO del Grupo DigitalPress, Julio González Morales, quien ha destacado que Regiondigital.com, con sus 22 años de trayectoria, se ha convertido en un "aliado" en la región a la hora de !informar y contar historias", que "es lo mejor que sabemos hacer con mayúsculas". De hecho, en la actualidad cuenta con más de 10.000 suscriptores, a lo que hay que sumar la ampliación de otras cabeceras como Turismodeestrellas, MiExtremadura, Mujerextremadura o Ecoturismo, así como una fuerte presencia en redes sociales. Todo ello en busca de una expansión o crecimiento en el sector, redirigiéndolo también a la digitalización y el turismo.

Así pues, en esta tercera edición el primero en recoger su @ Verde, en la categoría Gastronomía, ha sido DO Ribera del Guadiana. La denominación protegida del vino extremeño lleva años apostando por Internet y las Redes Sociales en sus campañas y acciones de divulgación. Ha exponenciado su presencia en Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram, consiguiendo una amplia mejora y expansión de su identidad digital.

El director de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex), Francis Refolio, ha sido el encargado de presentar al premiado, mientras que el galardón en sí ha sido entregado por el Jefe de Zona Caja Rural de Extremadura, José Ignacio Mucho Baquero, a la presidenta de la DO Ribera del Guadiana, María Luisa Regaña Domínguez. Ésta última ha dado las gracias a los viticultores y las bodegas, porque sin ellos "hoy no estaríamos aquí". Ha destacado la relación estrecha que existe entre la gastronomía y el vino, apostando por un consumo de vino "totalmente moderado y responsable", para lo cual ha pedido una colaboración entre todas las administraciones y los medios de comunicación.

DAN ZAFRA

A continuación, en la categoría Viajes, ha sido galardonado con la @ Azul, Dan Zafra, autor del blog de viajes y fotografía, Capture the Atlas, que entre otras acciones acaba de publicar la V Edición de su colección anual “Milky Way Photographer” con las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea de todo el mundo, concurso con gran repercusión y que cada año es publicado en grandes medios como Forbes, The Guardian o National Geographic. Y en el que este año además una imagen de Extremadura ha sido seleccionada, la tomada en el Castillo de Salvatierra de los Barros por el fotógrafo extremeño, José Manuel Galván Rangel.

El fotógrafo extremeño Charly Marlock ha presentado al galardonado, al tiempo que ha recibido de manos del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el propio galardón en nombre de Dan Zafra, puesto que éste último se encuentra en estos momentos viviendo en California. Él mismo lo contaba en un vídeo en el que daba las gracias por este galardón que viene a reconocer "nuestro trabajo", en el que se unen la pasión por viajar y ayudar a otras personas a conocer otros destinos, así como preparar viajes, fotografiarlos, … llegando cada vez a más gente.

COOPRADO

Seguidamente, en la categoría Social, @ Violeta, ha sido galardonada la Fundación Cooprado, la cara más social de la cooperativa extremeña que lleva el mismo nombre. Trabaja proyectos solidarios como la Granja de Cooprado, destinada a escolares, rutas solidarias, y otras actividades, con proyección constante en su web, blog y redes sociales. Igualmente, participa en varios proyectos europeos como el Erasmus + “Pastores del Siglo XXI” mejorando y profesionalizando uno de los oficios más antiguos del mundo.

La directora de la Escuela Infantil Zarapicos, Artemia Ruiz, y la presidenta de la Asociación de la Discapacidad de Casar de Cáceres, Angela Barra, han sido las encargadas de presentar a la entidad galardonada, ensalzando la labor diaria que hace en pro de los niños, los mayores y las personas discapacitadas, apostando por su desarrollo integral, por su inclusión y su normalización, desde el medio rural. En este caso, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, entregó la @ Violeta a Mariángeles y Quique, miembros de la Fundación Cooprado, en representación del presidente, Ángel Juan Pacheco, quien finalmente no ha podido llegar a tiempo por estar de viaje.

Ambos, en su nombre, han destacado la labor de la entidad a la hora de apostar por las personas y su desarrollo integral, porque "al final somo pequeños embajadores", llevando lo que se hace en el campo y acercándolo a los niños, los mayores y las personas con discapacidad desde el mundo del cooperativismo. Así, han defendido que "el campo nos da mucha vida", añadiendo que "queda mucha vida en el campo".

ÁNGEL MARTÍN

En la categoría Cultura, la @ Naranja ha recaído este año en Ángel Martín, comunicador, escritor y cómico. Autor del libro “Por si las Voces Vuelven”, cuenta con varios podcast en Youtube, uno relacionado con esta temática, al que se suma su “Informativo Matinal” en menos de 2 minutos y medio, con un formato fresco, proactivo y tremendamente viral.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha sido el encargado de entregar el galardón a Martín, quien al no haber podido asistir a la gala por estar promocionando su último libro sobre salud mental en Galicia, lo ha recogido en su nombre la periodista cultural y, responsable programa psicología en Canal Extremadura Radio, Olga Ayuso. Ésta última ha apostado por seguir invirtiendo desde la sanidad pública en salud mental, puesto que se necesitan más plazas en Psiquiatría, al tiempo que ha insistido en la gran labor que realizan las familias de estos pacientes, que necesitan de la empatía de sus seres queridos. "Hay que escucharles y conocer los recursos de los que se disponen en cada CCAA y en cada territorio", rememoró Ayuso algunas palabras de Martín.

ELENA RUIZ CEBRIÁN

Finalmente, en la categoría Juventud, la @ Roja ha sido para la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Elena Ruiz Cebrián, extremeña y comprometida con el movimiento asociativo desde los 13 años. Es una voz constante en medios digitales, redes sociales, canales de Youtube o podcast de radio digital, defensora de la necesidad de dar más protagonismo real a los jóvenes en la toma de decisiones políticas y generales de la sociedad actual.

El profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx) y ex Presidente Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Enrique Hernández Díez, ha presentado a la galardonada, mientras que la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha sido la encargada de entregárselo a una Elena muy emocionada. A su entender, ha sido una "oportunidad estupenda" este premio porque para ella, "es un honor", representar al asociacionismo juvenil y los consejos de la juventud. Es muy importante, según sus palabras, puesto que "es una escuela de ciudadanía", por lo que ve "fundamental" que "sigamos apostando" por el asociacionismo juvenil, ya que con ello "arrancaremos todos de la mano" para "cambiar no solo el presente, sino también el futuro".

@ESPECIAL PARA ANA RUIZ

Cuando parecía que la gala había terminado, llegó el momento más especial de la noche. Y es que aún quedaba una @Regiondigital.com por entregar, en este caso la Especial, y nadie sabía -incluida la propia persona galardonada- que existía. La directora de Regiondigital.com, Ana Galán Acosta, ha sido la encargada de presentar todos los detalles de por qué se entregaba este año este galardón y a quién se entregaba. Tras la proyección de un pequeño vídeo se descubrió su nombre: Ana Ruiz Álvarez. Esta emeritense de pro, diplomada en Enfermería por la Universidad de Extremadura y, actual supervisora de Medicina Interna unidad 2b en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, recibió con sorpresa, incredulidad y mucha emoción la @ Plateada, por su labor como sanitaria durante la pandemia por la Covid-19. También como homenaje a todo lo que hizo la profesión sanitaria en los peores meses del año 2020 y, hoy en día, continúa haciendo.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fue el encargado de entregárselo. Con lágrimas en los ojos y nerviosa "como un flan", Ana ha agradecido este galardón a sus amigos -Ana y Julio- por haberse fijado en ella y ponerla como "un ejemplo de vocación" al rebelarse contra lo establecido en los primeros albores de la pandemia, allá por febrero de 2020, cuando nadie se creía, incluido sus superiores, que la Covid-19 llegaría a España y lo haría de aquella manera tan trágica. Este "es un ejemplo de ese talento extremeño que tenemos repartido por el mundo", por sus valores humanos y profesionales, y porque apostó por crear unos modelos de actuación entre sus compañeros de planta ante la llegada de la pandemia.

Dirigiéndose a la familia de Regiondigital.com, Ana ha ensalzado la línea editorial que lleva el diario digital decano en Extremadura desde que nació hace 22 años, con rigor profesional, lealtad, honestidad y apostando por lo que nadie apostaba en su día. "Nuestra unión es muy importante, Ana y Julio sois bendiciones", ha dicho emocionada, al tiempo que se ha mostrado feliz por llevarse una @ de Miguel Sansón a su casa, sintiéndose una privilegiada porque de todos los sanitarios, bomberos, conductores de ambulancias... "es un honor tenerlo yo".

Por último, y como guinda al pastel, Sara invitó a los asistentes a abrir el regalo -realizado por Terracota- que tenían en cada uno de sus asientos, a quienes explicó el objetivo de ‘Las manos de la amistad’ (Tésera de la amistad: Del Siglo I Ante de Cristo, pieza que está en el Museo Arqueológico Nacional. Signo clásico de la amistad y hospitalidad entre los pueblos antiguos). Una foto de familia y un cocktail dieron por concluida otra noche especial en la historia de Regiondigital.com y el Grupo DigitalPress.