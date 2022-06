APAG Extremadura Asaja no se sentará a negociar con los sindicatos el convenio del campo

APAG Extremadura Asaja ha anunciado que no se volverá a sentar a negociar con los sindicatos para negociar el convenio del campo hasta que no retiren la convocatoria de huelga, puesto que "ellos han sido los que se han levantado de la misma y están chantajeando con protestas de manera unilateral".



"En un escenario así, de amenazas, no nos vamos a sentar", ha apostillado en una nota de prensa el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, quien además ha ironizado sobre el "espíritu reivindicativo" de los sindicatos que "en los últimos años de la historia han estado completamente afónicos, primero en la pandemia y ahora con un gasóleo a dos euros el litro, con la luz disparada y con el IPC descontrolado".



"Lo que nos encontramos es que los sindicatos no exigen nada al Gobierno, sino que cargan contra las empresas que son las que peor lo han pasado durante estos años de pandemia", ha recalcado Metidieri, quien igualmente ha calificado como "llamativo" que UGT y CCOO no hayan convocado manifestaciones ni protestas por lo que están "sufriendo" los trabajadores en cuanto a pérdida de renta por la subida de los precios, "pero sí contra los agricultores que han visto cómo se ha subido hasta en un 30 por ciento el SMI en los últimos años".



Finalmente, APAG Extremadura Asaja ha reiterado que "no se aceptarán chantajes" y no se sentará "en ninguna mesa hasta que no retiren su convocatoria de huelga", ha sentenciado.