Cs pide la Junta que medie entre patronal y sindicatos para evitar la huelga en el campo

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha pedido este lunes a la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, que medie entre la patronal y los sindicatos para evitar la huelga en el campo prevista este jueves, viernes y sábado.



En concreto, el portavoz de la formación naranja ha considerado que "ha faltado diálogo" y ha señalado que aunque se trata de un paro "todos entendemos", se deben poner los recursos necesarios para que no se lleve a cabo "por el problema que puede suponer para una producción que viene mucho más mermada" debido a la sequía.



Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Salazar ha defendido que se pueda compatibilizar el trabajo en el campo con el cobro del subsidio agrario para evitar los problemas de mano de obra que sufre el sector.

Asimismo, ha señalado que la reforma laboral "no ha venido a solucionar todos los problemas" y que existe una "disfunción" entre oferta y demanda que el campo "no se puede permitir" porque "se juega mucho en estos meses de campaña". Por ello, ha pedido también a Bernal que "se siente con todos los agentes implicados y encuentre una solución".



CALOR EN LAS AULAS



Por otro lado, Salazar ha pedido al Ejecutivo regional que utilice los fondos europeos para climatizar los centros educativos para las altas temperaturas de estas fechas, que "no es nuevo en esta región".



"Existe un apartado en los fondos Next Generation en los que se especifica que su destino sea el acondicionamiento de centros públicos por lo que se trata de un problema que debería ser prioritario para la Junta de Extremadura", ha defendido Salazar.



Además, ha recordado que la Asamblea de Extremadura aprobó una propuesta de impulso en este sentido y que todas las fuerzas parlamentarias han coincidido en reconocer que es "un problema de primera magnitud al que había que dar prioridad", según informa Cs en una nota de prensa.



En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha propuesto que, dentro de la apuesta por las energías verdes renovables, se pueda dotar a los colegios de paneles fotovoltaicos que alimenten y abaraten la factura de la luz.



Por otra parte, ha señalado que la opción de pedir a los padres que recojan a los niños antes es "un problema más añadido a la conciliación y, también, a la natalidad".



INCENDIOS EN MONFRAGÜE



En otro orden de asuntos, el coordinador de la formación naranja ha señalado que tanto la Asociación Amigos de Monfragüe como los alcaldes de la zona han advertido de que "si se produce un incendio, todo el parque nacional puede estar ardiendo en cuatro horas".



Así, ha defendido que este tema del cuidado y desbroce de los montes y parques debe ser una "prioridad" para la Junta y más ahora, en plena campaña de incendios, por lo que ha criticado que la Junta "no está cumpliendo con Monfragüe" y ha alertado de que no puede permitirse que "nuestro mayor valor natural caiga", ha sentenciado.