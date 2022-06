Vergeles aboga por "acompasar" horarios para personas que trabajan expuestas al sol

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha abogado por "acompasar" los horarios "en la medida de lo posible" para las personas que trabajan expuestas al sol, ante las altas temperaturas que se están registrando estos días en Extremadura, con el objetivo de que el turno sea "lo más adecuado posible" mientras desarrollan sus labores.



Así, ante las altas temperaturas, ha defendido que debe imperar la prudencia y el "sentido común", teniendo en cuenta que es "muy buena la hidratación, la protección" y que "todas las actividades que se realicen en un sitio donde se genere un riesgo alto deberían en la medida de lo posible acompasar los horarios para que esos fuesen lo más adecuado posible en esas situaciones concretas", sobre todo en el caso de personas que trabajan expuestas al sol y para las que "es complicado que se puedan proteger de otra forma".



Ha pedido, en este sentido, "muchísima precaución" y que no con ello no se tenga la necesidad de poder lamentar "ninguna desgracia" con motivo del desarrollo del trabajo ante las altas temperaturas, pero también en el ocio, en la realización de actividades deportivas o al aire libre", ha espetado.



Al mismo tiempo, tras apuntar que de momento no se ha notificado ningún golpe de calor en Extremadura, Vergeles ha hecho un llamamiento para la correcta utilización de las zonas de baño en Extremadura, ya que algunas de ellas "no están vigiladas porque no es necesario que estén vigiladas", pero en las que hay que mantener en todo caso "muchísima precaución".



"No podemos estar sometidos a noticias sobre ahogamientos en zonas de baño como consecuencia de intentar vencer el calor que está siendo muy importante en estos días", ha incidido.



"Que tengamos precaución a la hora de hacer esas actividades que mayoritariamente son de ocio, que nos confiamos porque creemos que podemos vencer a determinadas corrientes de agua, que podemos vencer a determinadas situaciones y no es así... Intentemos ser prudentes en lo que hacemos e intentemos disfrutar del ocio este año que podemos disfrutarlo con un poco más de alegría con la disminución de los casos graves de Covid", ha espetado.



De este modo se ha pronunciado, a preguntas de los medios de comunicación antes de intervenir en la presentación del estudio 'Juventud y voluntariado en Extremadura', realizado por el Observatorio del Voluntariado de la comunidad, sobre las condiciones de trabajo con las altas temperaturas que se están registrando en la región.



Al respecto, ha recordado que ya hay recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad, así como que los sistemas de alerta del 112 y la Aemet "pretenden poner en situación de riesgo y saber el nivel de protección que tiene que utilizarse en actividades que desarrollan su trabajo con una mayor intensidad de calor o con una mayor exposición a los rayos ultravioletas y al efecto del calor".



CENTROS EDUCATIVOS



También, preguntado sobre la reducción de los horarios en centros educativos con motivo de las altas temperaturas, Vergeles ha indicado que se trata de una decisión de la autoridad educativa y que Sanidad lo que plantea son recomendaciones, de tal forma que "son los claustros de los diferentes centros y los órganos directivos de los diferentes centros y las comunidades educativas las que adoptan las decisiones, que son en cualquier caso respetable".



"Y si ellos creen que eso afecta al rendimiento de los chicos y chicas me parece que es lo adecuado si lo han tomado con esas decisiones", ha espetado.



"Es verdad que estamos asistiendo a un año especial, lo decían los responsables de la Aemet durante el fin de semana, y es que se han adelantado las olas de calor respecto a otros años y nos han cogido con un poco menor previsiones de la que podíamos tener", ha reconocido Vergeles, quien ha añadido que las primeras olas de calor "siempre suelen producir una necesidad de que nos adaptemos a las temperaturas que pueden venir de aquí en adelante".