Vara reconoce una "conversación constructiva" con los promotores de la mina de Cáceres

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que ha mantenido con los promotores de la mina de Cáceres "una conversación reciente constructiva como con todo el mundo", y ha pedido que se abandonen las "especulaciones" sobre el nuevo proyecto subterráneo, en tanto que a su juicio "lo mejor" es "esperar a que el proyecto se presente" para después estudiarlo y decidir sobre el mismo.



"En este caso cuando se conozca el proyecto se estudiará y en base a ese estudio pues se decidirá", ha sentenciado Vara, quien ha explicado que dicha "conversación constructiva" la ha mantenido con los promotores dentro de su planteamiento de que "si hay alguien en Extremadura con quien" él no se pueda reunir, entonces "no sería un buen presidente".



"Yo creo que hay que intentar reunirse con todo el mundo que lo requiera", ha sentenciado Vara, quien ha explicado que en esa "conversación" han aprovechado "también" para hablar de la situación de "cómo está el mundo" y la situación de la región "en estos momentos después de la noticia de la gigafactoría", un proyecto que "evidentemente nos sitúa en una vanguardia industrial en un sector nuevo y verde", algo con lo que cree que "es para que estemos contento".



"En definitiva yo creo que lo mejor que haríamos todo es esperar a que el proyecto se presente y a partir de ahí lo demás son especulaciones", ha subrayado a preguntas de los medios antes de asistir este jueves en Mérida a la apertura del Investor Day Extremadura.



Sobre si los promotores de la mina de litio de Cáceres están dispuestos a retirar el recurso ante la justicia si se negocia la mina subterránea, y sobre si éstos han pedido alguna reunión con la Junta para presentarle el nuevo proyecto subterráneo, Vara ha señalado así que "ya" ha mantenido "algún contacto personal con ellos", y ha recomendado que "todos" hagan "un esfuerzo por intentar respetar los cauces administrativos".



En este punto, ha señalado que los promotores "tienen que presentar el proyecto, que lo presentarán cuando ellos lo estimen oportuno" y "ese proyecto tendrá que ser estudiado por técnicos"; y ha pedido que "nadie crea que esto es una cosa discrecional de que si uno si quiere dice que sí, uno si quiere dice que no", sino que "las cosas tienen procedimientos administrativos que tenemos que respetar".