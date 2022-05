CCOO celebrará este jueves en Badajoz su II Cumbre sobre ferrocarril extremeño

Ep.



El sindicato Comisiones Obreras ha organizado en Badajoz para el próximo jueves, 26 de mayo, su II Cumbre sobre la situación y el futuro del tren en Extremadura, en la que participará su secretario confederal, Unai Sordo, y los máximos responsables del sindicato de las comunidades autónomas limítrofes y de los sectores relacionados con el ferrocarril.



Un encuentro que coincide con el 25º aniversario de la movilización sindical que se hizo en 1997 en defensa del tren extremeño y en el que también intervendrán el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y el secretario de Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura, Miguel Fuentes, han presentado este martes en rueda de prensa en la sede del sindicato en la capital pacense esta II Cumbre en la que también participarán los secretarios generales de CCOO en Andalucía, Nuria López; en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, y en Castilla y León, Vicente Andrés.



También intervendrán Antonio Toscano, secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; Pepa Páez, secretaria general del sector estatal del Sector Ferroviario de CCOO; Mercedes Vaquero, presidenta del CES y de la Red Transnacional Atlántica; y Miguel Fuentes, secretario de Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura y que, durante muchos años, fue responsable del sector ferroviario en la región.



En concreto, el encuentro comenzará a las 11,00 horas en la sede de CCOO en Badajoz y se estructura en un acto de apertura inicial y dos mesas sectoriales de debate y trabajo posteriormente; una de carácter territorial y otra sectorial.



En su intervención, Encarna Chacón ha recordado que la primera cumbre tuvo lugar hace tres años, donde por primera vez se plantearon la necesidad de vertebrar también las reivindicaciones "más allá de las fronteras regionales", y ha remarcado que "lo fundamental" para Comisiones Obreras es seguir impulsando el Pacto por el Ferrocarril, y que desde que se iniciara en 2016 ha habido diferentes movilizaciones, primero en Badajoz en 2017, en 2018 a Madrid y en 2019 en Cáceres.



Fruto de esta reivindicaciones y movilizaciones, ha continuado, "es cierto que se han conseguido avances", ante lo cual ha rememorado que hace tres años "aún" seguían en la región las traviesas de madera del siglo XIX, y que la previsión que se tenía de la intervención que se tendría desde Badajoz a Madrid sería en una vía única y sin electrificar, cuando "en estos momentos estamos en la doble vía y con el proceso de electrificación de manera ya reciente", como también se tiene que "olvidar" aquellos tramos donde los trenes circulaban a 50 kilómetros por hora.



"Tenemos que felicitarnos por el éxito de ese Pacto por el ferrocarril que, en definitiva, está consiguiendo estos avances", ha destacado, para matizar que en esta segunda cumbre desde CCOO quieren reivindicar algo "fundamental" y que ha sido "vital" para el desarrollo de la región, como son las movilizaciones celebradas hace 25 años en Mérida.



Sin embargo, "es cierto que la lucha continua", razón por la cual en la cita prevista para este jueves en Badajoz quieren seguir "afianzando" esa coordinación territorial con la intervención en la misma de los máximos responsables del sindicato en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, al tiempo que ha detallado la importancia de "cerrar ya el círculo de lo que supone la vía de Badajoz a Madrid", dado que "hay muchos elementos todavía por desarrollar".



También se ha referido Chacón a la "necesidad" de incorporar la Ruta de la Plata al Corredor Atlántico, y al Pacto por el Ferrocarril, en relación al cual ha considerado la "necesidad" de impulsarlo y ha hecho un llamamiento a los partidos políticos que se salieron en su día del mismo, puesto que "es tiempo de unidad" y "de juntar todas las fortalezas" que tienen las diferentes organizaciones en Extremadura y más allá de sus fronteras, para conseguir los objetivos marcados en dicho pacto.



SITUACIÓN DEL FERROCARRIL EN EXTREMADURA



Por su parte, Miguel Fuentes ha expuesto que, aunque "es verdad que se han hecho cosas" y se está invirtiendo y desarrollando las obras, se va "muy retrasado" en cuanto al ferrocarril en Extremadura cuya situación "sigue siendo mala", a la vez que ha precisado en relación al AVE Badajoz-Madrid que tenía que estar concluido en 2010, y que va a pasar una generación hasta que se vea circular el AVE por Extremadura entre ambas ciudades, que teme no va a ser antes de 2030, con vía doble, electrificado y ancho europeo.



Respecto al tren de altas prestaciones entre Badajoz y Plasencia por la nueva plataforma, ha dicho que "ya debía estar en marcha" y que en CCOO creen que "va a ser una realidad y que va a ser ya", espera que en junio se vea circular ese tren que, como no está electrificado, será con gasoil y en ancho europeo, de modo que no alcanzará una velocidad "competitiva" como la que tienen en el resto de España aunque sí podrá circular a 180 kilómetros por hora en "muchos" de sus trayectos, con una bajada en los tiempos de recorrido.



Fuentes ha citado también otras líneas, como Mérida-Puertollano y que se necesita más velocidad en la renovación y electrificación y que se construya un intercambiador de ejes en Brazatortas, facilitando el acceso a la vía AVE Madrid-Sevilla, como también se considera importante la modernización de las líneas que comunican Extremadura con Sevilla y Huelva y su electrificación, y una conexión de viajeros con Lisboa.



En su opinión, "queda muchísimo". "Ese tren que va a entrar en servicio, esperemos, el mes que viene es un tren que no puede superar la velocidad de 180 kilómetros por hora, la Alta Velocidad, lo sabe, que van a Barcelona, a Sevilla y demás funcionan a 350 kilómetros por hora, y cuando nosotros tengamos toda la plataforma en doble vía, ancho europeo, y electrificada los trenes circularán a 350 por hora", ha dicho.



Así y aunque se va a "notar", el tren es "más cómodo y con "más prestaciones", "todavía nos queda mucho, desde Plasencia para adelante seguimos usando la misma vía que hay ahora", según Fuentes, mientras que Encarna Chacón ha concluido que desde Comisiones Obreras creen que a partir de la puesta en marcha del Pacto por el ferrocarril "se están consiguiendo mejoras, todavía insuficientes" y que por eso quieren remarcar en esta cumbre la necesidad de volver a recuperar la Ruta de la Plata.