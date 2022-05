Situación Covid-19 en Extremadura es "muy estable" e incidencia con "tendencia a la baja"

Ep.

La situación de la Covid-19 en la actualidad en Extremadura es "muy estable" y con una incidencia con "tendencia a la baja", aunque con unas cifras "altas" de casos que, en todo caso, no se ven acompañadas con una gravedad como en otros momentos de la pandemia.



De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien ha reconocido que "es verdad" que la región está registrando unas cifras "altas" de casos pero también "es verdad que la gravedad afortunadamente no está acompañando a esas cifras altas como en otras ocasiones".



Esto, según ha añadido, lleva a Extremadura a mantener con el mismo protocolo de actuación basado en "vigilar, atender a las personas más vulnerables y seguir secuenciando para que no aparezca ninguna variante que se escape a la inmunización", ha espetado a preguntas de los medios antes de firmar este viernes en Mérida con las mancomunidades de municipios y entidades locales de la región el nuevo convenio de Atención y Defensa de la Persona Consumidora.