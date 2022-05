PGEx 2022 cuentan con instrumentos para garantizar óptima aplicación de fondos disponibles

Rd./Ep.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2022 se han realizado con unas estimaciones "rigurosas", sobre la base de los últimos datos disponibles y "con el aval y la calificación" como "prudentes" por parte de la AIReF.

Así pues, se trata de unas cuentas que disponen de los instrumentos necesarios para generar, incorporar, modificar o ampliar sus créditos, de modo que se garantiza la óptima aplicación de los fondos disponibles.

De este modo lo ha defendido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre el impacto de la inflación en las cuentas autonómicas de este ejercicio a petición del PP y Cs.

En concreto, la titular extremeña de Hacienda ha señalado que la evolución de la economía extremeña y las estimaciones disponibles a finales de 2021, elaboradas por instituciones de análisis, públicas y privadas, fueron el soporte a las previsiones sobre las que se elaboran los presupuestos regionales.

Entre sus indicadores principales, Blanco-Morales ha señalado un crecimiento del 11´2 por ciento en el segundo trimestre de 2021; una reducción del 13´5 por ciento del paro registrado entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2020; el aumento interanual de la cifra de negocios en la industria, del 23´8 ciento en julio de 2021 y la variación de las exportaciones entre agosto del 20 y del 21, del 24´8 por ciento.

Unos análisis y previsiones, según ha sostenido, realizados en un contexto de incertidumbre sobre la duración e impacto de la pandemia, el efecto macroeconómico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las incógnitas sobre el encarecimiento de las materias primas; "pero en el que nadie podía presagiar que Rusia invadiría Ucrania".

Con esta base, las previsiones de la Junta de Extremadura eran las mejores disponibles y dignas de la mayor confianza, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

En cuanto al impacto de la inflación en las cuentas regionales, la vicepresidenta primera ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que su montante global no se va a ver sustancialmente alterado, al provenir el grueso de los mismos del Sistema de Financiación Autonómica.

Y, sobre todo, ha destacado Blanco-Morales, porque las líneas programáticas que inspiraron el diseño de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura son las mismas a adoptar para paliar las consecuencias de la inflación.

A colación de esto último, entre los objetivos de las cuentas extremeñas, se incluye la consolidación de la recuperación económica, la modernización del tejido productivo regional y el refuerzo del Estado del Bienestar.

Y es que en la actual situación, la titular extremeña de Hacienda ha considerado necesario no socavar la capacidad financiera de las Administraciones, con rebajas impositivas que pongan en peligro su financiación.

De la misma forma, Blanco-Morales ha destacado el acuerdo alcanzado por los gobiernos de España y Portugal para limitar el precio de las ofertas de la generación de electricidad con gas en el pool.

Del mismo modo, Blanco-Morales se ha referido al recientemente convalidado Decreto-Ley 1/2022 de calidad en la contratación, una norma que contempla medidas para equilibrar la viabilidad económica de la contratación de obra pública y que muestra la sensibilidad de la Junta de Extremadura ante el incremento de los costes en un sector tan importante como la construcción.



PP Y CS DUDAN DE LAS CUENTAS PARA 2022



Los grupos del PP y Ciudadanos, solicitantes de la comparecencia, han mostrado su desconfianza en las cuentas para el presente ejercicio ante la evolución de la economía y la escalada de la inflación.



Así, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón se ha referido a que la inflación es el "impuesto de los pobres" y su impacto es ya "patente" en la economía de los extremeños y de las empresas de las región, algo que empezó a notarse desde 2021.



El 'popular' ha criticado que hasta el momento la Junta no se ha manifestado sobre cuál va a ser su estrategia fiscal ante este nuevo escenario inflacionista para conseguir la consolidación fiscal de las cuentas públicas.



De este modo, ha pedido a Blanco-Morales que adelante la perspectiva del Ejecutivo regional de cuál va a ser la evolución de los presupuestos ante la subida de los precios, que también se está trasladando al gasto público.



Por su parte, el diputado de Cs José María Casares se ha referido a que las previsiones de algunos organismos no traen "buenos augurios" para Extremadura y ha asegurado que nadie duda de que el aumento de precios está suponiendo un sobrecoste en todos los ámbitos, lo que tendrá su reflejo en los presupuestos.



Por ello, Casares ha considerado que los PGEx para el presente ejercicio "nacieron muertos", algo que se puede ver en las casi 100 modificaciones presupuestarias sufridas por las cuentas desde su aprobación.



De este modo, ha dicho que el futuro de la región depende en buena parte de sus presupuestos y las actuales previsiones de crecimiento no son las mismas que cuando se elaboraron las cuentas, por ello ha pedido a Blanco-Morales que sea "franca" y explique a los ciudadanos cómo va a afectar a la inflación y la coyuntura económica actual a los PGEx.



UNIDAS POR EXTREMADURA ALUDE A UNA SITUACIÓN DE TORMENTA PERFECTA



El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha afeado que los intervinientes no se han detenido en los efectos de la inflación en las economías familiares y ha aludido a la situación de tormenta perfecta, que se une a salarios congelados.



En este sentido, se ha referido a la importancia de los convenios y a las cláusulas de garantía frente a la pérdida de capacidad adquisitiva, momento en el que ha añadido que si la cae la capacidad adquisitiva de los trabajadores repercute en toda la cadena de la economía.



También se ha detenido Jaén en la situación de los pensionistas, un grupo afectado igualmente por el actual contexto del alza de los precios por ser un colectivo vulnerable.



EL PSOE DEFIENDE QUE LOS PGEx ERAN LOS "MEJORES"



Finalmente, la diputada socialista Estrella Gordillo ha considerado que los PGEx para 2022 eran los "mejores" y los que necesitaba Extremadura, además de añadir que son unas cuentas "dignas de la mayor confianza" al estar "avaladas" por diferentes organismos.



De igual forma, ha coincidido con la consejera en que es un "error" intentar bajar la inflación con una bajada de impuestos, además de añadir que una bajada fiscal generalizada aumenta la deuda y reduce el gasto público.