Cooperativas Extremadura plantea a la Junta la posibilidad de realizar ERTE ante la sequía

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha planteado a la Administración autonómica la puesta en marcha de una serie de medidas y ayudas, entre ellas la posibilidad de realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para aquellas cooperativas que se van a quedar sin actividad durante esta campaña debido a la falta de producción agrícola, concretamente de arroz, maíz y tomate, provocada por la sequía.



Así se lo ha trasladado a la Dirección General de Trabajo durante una reunión este pasado martes, después de mantener otros encuentros con otros organismos y entidades con el objetivo de conocer todas las opciones posibles que solucionen esta situación, especialmente en las zonas de cultivo del Canal de Orellana.



En concreto, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que las cooperativas agrarias de la región son "motor económico y social" de la región debido a la riqueza y empleo que crean en el territorio en el que se asientan donde también fijan la población. De ahí, que esté intentando buscar "una solución al problema" con que se encuentran ahora estas cooperativas para que tenga "el menor impacto posible" en el empleo que generan en la comarca de Vegas Altas.



"Las cooperativas también necesitamos ayudas, porque las del sector arrocero van a quedarse sin actividad y, por tanto, sin ingresos también", explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, quien hace un símil de esta circunstancia con la vivida por muchas empresas durante la pandemia por Covid-19.



"Mientras las cooperativas hemos estado al pie del cañón durante la pandemia, ahora nuestro problema viene por la sequía y nos va a pasar lo mismo que a esas empresas que se quedaron sin actividad", señala.



En el caso del arroz, por ejemplo, el hecho de que no se produzca en Extremadura durante esta campaña supondrá un "elevado coste" para las cooperativas, puesto que no van a tener actividad económica en el secado de arroz ni en la venta de insumos como productos fitosanitarios o fertilizantes, entre otros, según informa Cooperativas en una nota de prensa.



Además, según los cálculos realizados por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, a falta de conocer aún los datos PAC, Extremadura perderá las 16.600 hectáreas de arroz que se producen en las tierras regables del Canal de Orellana, por lo que la región contará únicamente con unas 1.500 hectáreas dedicadas a arroz en esta campaña.



En el caso del maíz, se espera una reducción del 45%, de forma que las 42.700 hectáreas extremeñas de maíz pasarán esta campaña a ser unas 20.000 hectáreas debido a las 16.000 que pierde el Canal de Orellana. Del mismo modo, el tomate para industria se verá también afectado y contará con unas 5.000 hectáreas menos aproximadamente este año, rondando las 18.000 hectáreas en la región aproximadamente.



Finalmente, el trabajo desarrollado por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se dirige hacia dos claras líneas. Una es la de encontrar soluciones al problema empresarial que se encontrarán las cooperativas e industrias cooperativas en esta campaña por la falta de producción de arroz y maíz y otra línea es facilitar también soluciones a las y los cooperativistas profesionales de la agricultura y la ganadería que no tendrán precisamente esa producción.