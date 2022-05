El PP lamenta que el empleo privado no crezca "al nivel que se espera"

Ep.



El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, ha lamentado que el empleo privado no crezca "al nivel que se espera" y lo ha achacado a aplicar en la región las "mismas" recetas.



"El empleo privado no está creciendo al nivel que se espera, de hecho se está destruyendo, las pymes y los autónomos están desapareciendo, el empleo joven y el empleo femenino no están surtiendo el efecto que se está queriendo conseguir porque las políticas activas de empleo de la Junta de Extremadura siguen siendo las mismas que conocemos año tras año", ha aseverado el 'popular'.



Por ello, ha tendido la mano de su partido al Ejecutivo regional con la intención de poder trabajar juntos para "encontrar una solución" y "darle la vuelta a esos números".



Cienfuegos ha realizado estas declaraciones en la valoración que ha hecho de los datos de paro registrados el pasado mes de abril en la región, mes en el que el desempleo ha bajado en 3.841 personas respecto al mes anterior.



De este modo, ha señalado el diputado del PP que la recuperación en abril de 2022 está siendo más lenta que en abril de 2019, porque, en su opinión, no se están tomando las medidas oportunas y ha considerado que podía haber sido "mucho más rápida".



"Hemos podido encontrar muchos más puestos de trabajo pero no esta siendo así porque las recetas siguen siendo exactamente las mismas y lo vimos y lo conocimos con los datos de la semana pasada de la EPA", ha señalado.



No obstante, Cienfuegos ha mostrado la satisfacción del PP por el hecho de que el paro baje, ya que representa "seguridad y tranquilidad" para aquellas personas que han encontrado un empleo el pasado mes de abril.



Aunque, en este punto, ha señalado que se debe mirar "muy de reojo" a la Semana Santa y a los próximos meses, que son tradicionalmente favorables a la creación de empleo, de forma especial en el sector servicios.