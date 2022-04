Las altas hospitalarias descendieron en Extremadura un 14,6% en 2020

Rd./Ep.

En los hospitales de Extremadura, durante 2020, se produjeron un total de 93.494 altas hospitalarias, un 14,6% menos que en 2019, mientras que en el conjunto del país las altas hospitalarias disminuyeron un 12,7% en tasa anual, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, las enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato digestivo causaron el mayor número de altas hospitalarias en Extremadura, representando el 13,6%, 12,4% y el 12,2% del total de las altas en este periodo.

Mientras, en el caso de España las enfermedades del aparato circulatorio (12,3%), las respiratorias (12,4%) y las del aparato digestivo (11,6%) fueron las principales causas de hospitalización.

A su vez, en la Comunidad Autónoma, el 91,4% de las altas se originaron en hospitales públicos (en España este porcentaje fue del 72,6%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, el 48,6% de las altas hospitalarias en Extremadura correspondieron a personas de 65 años o más (46,7% en España).

La tasa de morbilidad (número de altas por 100.000 habitantes) se situó en 8.826, un 14,4% inferior a la del año anterior. A nivel nacional se registraron 8.981 altas por cada 100.000 habitantes (13,2% menos que en 2019).

Finalmente, la estancia media por alta hospitalaria fue de 8,79 días, frente a los 7,79 días de 2019. Por grupos de diagnósticos, las estancias medias más prolongadas correspondieron a trastornos mentales (63,62 días), hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (15,33 días) y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (10,62 días) y para altas sin diagnóstico (80,41 días). En el caso de España, la estancia media en un hospital se situó en 8,73 días en 2020 (un 7,5% más que en el año anterior).



DATOS NACIONALES



En el año 2020 fallecieron 211.221 personas en hospitales españoles, un 12,7 por ciento más que en 2019, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística, que no refleja hasta el segundo semestre el código asignado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la infección por COVID-19, hasta entonces los casos se considerarán como enfermedades del aparato respiratorio.



De este modo, habría que desgranar la encuesta en dos periodos, si se trata de hablar del Covid, tanto para los fallecimiento como para las altas hospitalarias relacionadas con la infección. Atendiendo a que la principal causa de muerte fue la enfermedad del aparato respiratorio (24,7% del total), el INE contabiliza en el primer semestre 39.291 muertes en hospitales por enfermedades del aparato respiratorio, y, en el segundo semestre, 13.045 por enfermedades respiratorias y 16.914 por infección por COVID-19.



En total, el pasado año se dieron 4.253.183 altas hospitalarias, un 12,7 por ciento menos que en 2019. Así, las enfermedades del aparato respiratorio fueron el diagnóstico principal de las altas en 2020, con el 12,4 por ciento del total; mientras que en el 3,2 el diagnóstico principal fue la infección por Covid-19.



Como consecuencia de esta división, las altas por enfermedades respiratorias en el segundo semestre descendieron respecto a las del primero. Los mayores descensos en el número de altas se dieron en los meses de marzo, abril y mayo, coincidiendo con la primera ola, y en los de octubre, noviembre y diciembre, periodo en el que se produjo la segunda ola.



El informe muestra que las altas por Covid contabilizadas en el primer semestre, concretamente 5.332, corresponden a un reducido número de hospitales que realizó la codificación de todo el año con anterioridad al mes de julio. Mientras que ese semestre las altas relacionadas con las enfermedades del aparato respiratorio fueron 381.295. En el segundo semestre de 2020, se contabilizaron 132.290 altas por Covid-19 y 147.260 por aparato respiratorio. La estancia media por infección por Covid fue de 11,3 días .



ALTAS POR SEXO Y GRUPO DE EDAD



Por sexo, las altas disminuyeron un 12,3 por ciento en el caso de los hombres y un 13,1 por ciento en las mujeres; aunque si se excluyen los episodios de embarazo, parto y puerperio, la disminución en el caso de las mujeres fue del 14,1 por ciento. Más de la mitad de las altas hospitalarias correspondieron a mujeres (51,7%); no obstante, si se excluyen las producidas por embarazo, parto y puerperio, este porcentaje sería del 46,9 por ciento.



Por grupos de edad el mayor número de altas correspondió al intervalo de 65 a 84 años (35,7% del total) seguido del grupo de 45 a 64 años (24,7%); el motivo más habitual de alta de los pacientes fue la curación o la mejoría (88,1% del total); mientras que el 5% de las altas fueron debidas a fallecimientos (frente al 3,8% de 2019) y el resto a traslados a otros centros u otras causas.



Las altas disminuyeron un 12,9 por ciento en los hospitales de dependencia pública y un 12,2 por ciento en los privados; el 72,6 por ciento de las altas correspondieron a hospitales públicos. El 65,2 por ciento de las altas hospitalarias del año ingresaron con carácter urgente.



En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2020 se produjeron 8,981 altas por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un descenso del 13,2 por ciento con respecto al año anterior. La tasa de morbilidad masculina disminuyó un 12,8 por ciento y se situó en 8.858 altas por cada 100.000 hombres. La de las mujeres descendió un 13,6 por ciento, hasta 9.099 por cada 100.000 mujeres. No obstante, si se excluyen las altas por episodios del embarazo, parto y puerperio, la tasa femenina decreció un 14,6 por ciento y se situó en 7.523 altas por cada 100.000 mujeres.



Por grupo de edad, la tasa de morbilidad se incrementó a partir de los cinco años, tanto para el total de personas como para los hombres. En las mujeres, también aumentó a partir de esa edad, con la excepción del grupo de 45 a 64 años.



DIAGNÓSTICOS DE LAS ALTAS



Después de las enfermedades del aparato respiratorio, le siguen las enfermedades del aparato circulatorio (16,7%) y los tumores (16,2%) como causas de fallecimiento en hospitales. En cuanto a las altas, se situaron las enfermedades del aparato circulatorio (12,3%) y las enfermedades del aparato digestivo (11,6%), le siguen tumores y, en quinto lugar, las lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas.



Por otro lado, las principales causas de hospitalización en los hospitales públicos fueron las enfermedades circulatorias (13,7% del total), respiratorias (13,3%) y las del aparato digestivo (11,5%). Por su parte, los principales motivos de hospitalización en los privados fueron las enfermedades del aparato músculo-esquelético y del tejido conectivo (12,4% del total), las del aparato digestivo (12,0%) y las lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (10,1%).



Por grupos de diagnósticos, las mayores tasas de morbilidad de los hombres correspondieron a las enfermedades del aparato respiratorio (1.286 por 100.000 hombres) y a las del aparato circulatorio (1.285). En el caso de las mujeres, las mayores tasas se dieron en los episodios del embarazo, parto y puerperio (1.576 por 100.000 mujeres) y en las enfermedades del aparato respiratorio (953).



La edad media de las personas dadas de alta en 2020 fue de 58,1 años, lo que supuso un incremento del 1,6 por ciento respecto al año anterior. La edad media de los hombres fue de 59,8 años y la de las mujeres de 56,6 años.



Si se excluyen las altas por episodios de embarazo, parto y puerperio, la edad media en las mujeres sería de 61,6 años. Por grupos de diagnósticos, las enfermedades circulatorias tuvieron el promedio de edad más avanzada, tanto en hombres (69,7 años) como en mujeres (75,8).



A continuación se situaron, en el caso de los hombres, los tumores (66,5 años) y las enfermedades infecciosas y parasitarias (63,8). Y, en las mujeres, las enfermedades infecciosas y parasitarias (67,9 años) y las lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (66,0).



Las estancias totales ascendieron a 37,1 millones, un 6,2 por ciento menos que en 2019; el 67,2 por ciento del total correspondieron a la red pública. Los grupos de diagnósticos que causaron más estancias hospitalarias fueron los trastornos mentales y del comportamiento (17,1% del total), las enfermedades del aparato circulatorio (12,1%) y las enfermedades del aparato respiratorio (11,8%). La estancia media por alta hospitalaria fue de 8,7 días (8,1 en 2019).