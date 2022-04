La Junta achaca el aumento de casos por Covid-19 en Extremadura a la Semana Santa

Ep.



El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha reconocido un aumento de los contagios de Covid-19 en las últimas fechas, que ha relacionado directamente con la Semana Santa, al considerar que "aún es pronto" para valorar si el fin del uso obligatorio de las mascarillas tiene incidencia al respecto.



En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles en Mérida, González ha señalado que el aumento de los contagios "no viene del uso o no de las mascarillas", sino que está "relacionado directamente con la Semana Santa".



Así, ha asegurado que ya ocurrió en la región tras las fiestas de Navidad, y posteriormente tras el Carnaval, fechas en las que se produjeron repuntes en la incidencia en Extremadura, al igual que ocurre ahora tras la Semana Santa, pero esto, ha matizado, "no es debido al uso o no de las mascarillas", porque "aún es pronto para saber si eso incide".



Cabe recordar que el fin del uso obligatorio de las mascarillas entró en vigor el pasado 20 de abril, hace justo una semana, dos días después del lunes de pascua, que fue festivo en algunas localidades extremeñas y varias comunidades autónomas.



En todo caso, y al igual que la semana pasada tras el cambio en la obligatoriedad del uso del tapabocas, ha vuelto a apelar al uso responsable de las mismas, porque "es un virus que, como la gripe, se va a quedar para siempre".



"Tras dos años" de pandemia, ha dicho, "sabemos que si nos exponen a relaciones sociales inherentes al ser humano, hay más probabilidades de contagiarnos", y en este sentido, la Semana Santa es un "claro ejemplo". Al respecto, ha señalado que no esto no es "bueno o malo", sino que la incidencia, ha reiterado, se debe a la Semana Santa.