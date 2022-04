García Seco: La autovía Cáceres-Badajoz seguirá adelante en cuanto se revisen los precios

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha recalcado, respecto a la paralización de la licitación del proyecto del primer tramo de la autovía de Cáceres a Badajoz, que "no se trata de ningún bloqueo a esa obra, sino todo lo contrario", y que seguirá adelante en cuanto se revisen los precios.



Así, ha explicado que toda la obra pública está siendo objeto de revisión de precios como consecuencia del incremento de costes de la materia prima que las empresas tienen que asumir debido al IPC actual, también como consecuencia de la guerra en Ucrania.



Esto ha supuesto una revisión de todos los precios y también la paralización de la licitación de ese tramo de la autovía, unos 13,5 kilómetros desde la A-66 a su paso por Cáceres hasta el río Ayuela, pero "esto no supone que se reconsidere la obra, ni que se vaya a hacer otra obra distinta", ha recalcado la delegada.



"La obra está definida, el proyecto está licitado y se sabe perfectamente qué es lo que se va a hacer, pero hay que ajustar los precios a la situación actual porque no se puede adjudicar a una empresa por un importe que no puedan asumir", ha señalado este lunes en Cáceres en declaraciones a los medios antes de la toma de posesión del nuevo comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres.



García Seco ha recordado que esa situación "ya se vivió en los momentos de la crisis anterior en la que se adjudicaron obras por debajo de costes y, desgraciadamente, costó mucho volver a retomarlas y ponerlas en funcionamiento". "Algunas de esas cuestiones nos motivaron al retraso tan extraordinario que tenemos en infraestructuras como la del tren", ha subrayado.



Por ello, cree que "hay que tratar de que las adjudicaciones se hagan con el precio real que tienen que asumir las empresas y no bajo costes que después provocan abandonos de obras y retrasos muy difíciles de soportar". La obrad de la autovía que unirá las dos capitales de provincia se retomará en cuanto se haga el trabajo técnico, es decir, "en el tiempo imprescindible", ha recalcado.



En cuanto a la puesta en marcha del nuevo tren rápido Badajoz-Plasencia, la delegada ha manifestado que la fecha "todavía no está fijada" pero "va a ser, como se dijo, a principios del verano, por lo que nos queda muy poco para verlo en nuestras vías".