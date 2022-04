Vergeles: "De momento", se mantiene en Extremadura el uso "responsable" de las mascarillas

Ep



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha destacado que Extremadura "de momento" sigue manteniendo el uso "responsable" de la mascarilla.



En cuanto a la adopción de nuevas medidas al respecto, ha matizado que, "si suben los casos ya veríamos lo que nos dicen los expertos en Salud Pública que tenemos que adoptar de decisión, nosotros de momento seguimos manteniendo el uso responsable de la mascarilla".



Sobre este último, ha puesto como ejemplo que este viernes no se tenía "ninguna duda" que los asistentes tenían que ponerse la mascarilla en el mismo. En primer lugar porque se celebra en un hospital, y segundo porque no es posible mantener las distancias de seguridad.



Por otro lado, ha señalado que la pasada Semana Santa él mismo estaba en exterior y, aunque todavía no había sido publicado el Real Decreto que elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores, fue a ver la Procesión Magna de Badajoz y como "no se aseguraban las medidas de seguridad en la calle" se puso el tapabocas.



Para Vergeles, "ahora tiene que imperar el sentido común y la responsabilidad de cada uno", respecto a la posición de Extremadura sobre el uso de mascarillas y en el supuesto de que suban los casos, después de que el consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, haya dicho este pasado miércoles que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores coincide en un momento en el que la situación ante la Covid-19 ha empeorado en el Principado y el nivel de riesgo es alto.



Ante este empeoramiento epidemiológico, desde la Consejería de Salud asturiana han mantenido reuniones con el equipo del Ministerio de Sanidad para establecer unas "medidas específicas", según ha dicho Pablo Fernández.



Fernández ha matizado que, el llamamiento a un uso responsable que hace el real decreto publicado este miércoles tiene que traducirse en que las mascarillas se sigan usando en interiores en Asturias, en vista de la situación.