Proyecto Integral Atención Primaria Salud Extremadura contará con al menos 10,2 millones

El Proyecto Integral de la Atención Primaria de Salud en Extremadura contará con al menos 10,2 millones de euros, a los que habrá que sumar nuevas partidas cuyo reparto aún se están negociando entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y que tienen como objetivo final convertir a este nivel en el "eje vertebrador" del sistema sanitario extremeño.



Así lo ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia a petición propia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre este plan, que cuenta con fondos propios, del Ministerio de Sanidad y del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia.



Serán fondos que se sumarán a los 706 millones de euros que tiene presupuestados para 2022 la Atención Primaria en Extremadura, cantidad que la sitúa al frente de las comunidades en inversión por habitante, y que entre las metas que contempla se recoge un incremento de las plantillas, así como su estabilización y reducción de la temporalidad al 8 por ciento en cuatro años.



Según ha detallado Vergeles, la comunidad invertía una media de 272,48 euros por habitante en este nivel asistencial en 2019, año en el que se aprobó el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, que ha sido "complementado" tras lo ocurrido en la "fase aguda" de la pandemia, y del que parte este plan regional.



Esta cantidad la situaba como la más alta del país, y 11 euros más de lo invertido en 2018, cuando media era de 211 euros. De esta forma, Extremadura destinaba a la Atención Primaria un 16% del presupuesto, sin contar las recetas.



Actualmente, en 2022, se ha elevado el peso de la Atención Primaria al 17,1 por ciento, cuando la media del país es del 14,9 por ciento, manteniéndose como la comunidad con mayor inversión per capita del país.



"Vamos en la dirección correcta", ha remarcado Vergeles, con estos datos sobre la mesa, a los que hay que añadir los fondos de este proyecto integral, de al menos 10,2 millones, que se verán incrementados posteriormente, ha dicho, con la "cristalización" de la negociación de la inversiones prevista por Ministerio de Sanidad de más de 292 millones de euros para el conjunto de la Atención Primaria del país.



De esta forma, ha asegurado, Extremadura se acercará al 25 por ciento de inversión en la Atención Primaria que reclaman las organizaciones profesionales.



EJE VERTEBRADOR DEL SES



Sobre el proyecto, ha asegurado que ha sido "pactado" con las sociedades científicas "representativas", con la visión de que se convierta en el "eje vertebrador del SES", y con cuatro metas, que pasan por la mejora de la salud; la mejora de la calidad y la experiencia percibida por el paciente; la mejora de la eficiencia; y la mejora de la satisfacción de profesionales y su participación en la gestión del sistema sanitario.



En la primera de ellas, la mejora de la calidad, se ha referido a un incremento de la cartera de servicios, de la que solo ha concretado la ampliación de la salud bucodental, que tendrá como destinatarios a las embarazadas, personas con discapacidad, población infanto-juvenil y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.



Por otro lado, será una "prioridad" definir la cartera de servicios administrativos sanitarios, disminuyendo las esperas; así como desplegar la estrategia de salud comunitaria, donde Extremadura tiene una "especial experiencia" en diferentes zonas de salud tanto urbanas como rurales.



En la segunda de las metas, las medidas de mejora de la calidad y la experiencia percibida por el paciente, se desarrollarán estrategias de teleasistencia, videollamadas, con nuevos modelos de relación a través de e-diálogos y e-consultas.



Con respecto a las medidas para aumentar la eficiencia de los equipos de atención primaria, ha subrayado el aumento de su capacidad de resolución, para lo cual serán "fundamentales" los procedimientos diagnósticos y la incorporación de las tecnologías.



Asimismo, se promoverá, potenciará y ampliará la enfermería especialista familiar y comunitaria, que es "clave" para los cuidados de las personas, al igual que los fisioterapeutas, atendiendo al proceso de recuperación.



INVERSIÓN EN PLANTILLAS



Finalmente, en la meta de la mejora de la satisfacción de los profesionales, se marca entre los objetivos reducir al 8% el índice de temporalidad, con concursos de traslados "abiertos y permanentes", en un escenario como máximo de cuatro años.



También la estabilización progresiva y el incremento de profesionales en atención primaria, según estudio de la federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública, que apunta a la necesidad de incorporar más personal administrativo en los equipos de Atención Primaria.



En este punto, ha señalado que la sanidad extremeña tiene una ratio de 1.117 tarjetas sanitarias por médico de familia, frente a las 1.345 de la media nacional, situándose como la segunda más baja de todo el país. En el caso de las enfermeras, es de 1.127 pacientes, frente a una media nacional de 1.509.



Así, "solo" un 23% de los cupos en atención primaria tienen entre 1.500 y 2.000 tarjetas (35% de media nacional), y ninguno supera esta cifra (1,7% en España).



El incremento de las plantillas, ha avanzado Vergeles, se producirá en la negociación del Plan de ordenación de recursos humanos del SES, en el que se establecerán "plantillas horizonte" pactadas en la mesa de negociación sectorial.



La escasez de las plantillas ha sido el principal argumento de los grupos de la oposición durante sus intervenciones, en las que han pedido una solución a la reposición de las plazas de los médicos que tienen prevista su jubilación este año y los próximos.



Al respecto, Vergeles ha lamentado que "no salen médicos en el país" que puedan "atajar el problema de personal" que existe en España, y asimismo ha subrayado que no romperá el "consenso" del Sistema Nacional de Salud "pagando ninguna paga extra para fidelizar" a los facultativos.