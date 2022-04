PSOE cree que eliminación mascarillas revela "buen camino" y PP la aplaude

Ep



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha aplaudido la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores porque, según ha incidido, se trata de una decisión basada en la opinión de los expertos y de las autoridades sanitarias y que evidencia que "las cosas van por el buen camino" con la Covid-19.



A su vez, la portavoz del PP en la Cámara regional, Cristina Teniente, ha tachado de "positiva" dicha eliminación, aunque "siempre apelando a la responsabilidad y a la prudencia".



El portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha valorado "positivamente" la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en interiores, y ha considerado incluso que la medida "llega tarde" ya que "se deberían haber eliminado mucho antes".



Igualmente, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, ha considerado que la no obligatoriedad de mascarillas en interiores supone "un paso adelante" para "superar" la "barrera psicológica" del "fin de la pandemia".



De esta manera, se han pronunciado dichos representantes políticos a preguntas de los medios sobre la eliminación del uso de mascarillas en interiores, en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces.



PSOE



La parlamentaria socialista, Lara Garlito, ha subrayado que su grupo "aplaude" esta decisión de eliminar mascarillas en interiores "porque eso quiere decir que estamos avanzando y que las cosas van por el buen camino"; y ha subrayado que durante toda la pandemia su formación se ha mostrado "siempre del lado" de la opinión de los expertos y las autoridades sanitarias.



En esta línea, ha incidido en que "a lo largo de toda la pandemia, el Grupo Socialista se ha mostrado siempre del lado de la opinión de los expertos, del lado de las autoridades sanitarias, y que ellas siempre indicasen los pasos que se debían ir dando. Ahora también", ha dicho.



"Estamos siempre de parte de aquellas decisiones que se tomen en este sentido, y por tanto si hoy el Consejo de Ministros ha tomado esta decisión el Grupo Socialista la aplaude porque eso quiere decir que estamos avanzando y que las cosas van por el buen camino".



PP



A su vez, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha tachado como "positiva" la eliminación de mascarillas en interiores, aunque "siempre apelando a la responsabilidad y a la prudencia".



Así, ha recordado que el PP durante la pandemia "siempre" se ha guiado por el "principio de prudencia" y "siempre" ha apelado a los criterios científicos y técnicos para la adopción de decisiones, y en ese marco, ha defendido que "cuando se adopta" una medida como la eliminación de mascarillas en interiores "tiene que estar avalada por esos criterios".



"Cuando se adopta esta decisión tiene que estar avalada por esos criterios y por lo tanto la valoración con respecto a la retirada de las mascarillas es positiva porque en la calle está esa sensación, siempre apelando a la responsabilidad y siempre apelando a la prudencia", ha espetado Cristina Teniente.



CIUDADANOS



El portavoz de Cs, David Salazar, ha valorado "positivamente" la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en interiores, y ha considerado incluso que la medida "llega tarde" ya que "se deberían haber eliminado mucho antes".



Asimismo, tras recalcar que "es una medida del todo positiva" que Ciudadanos lleva pidiendo ya "desde hace varios meses", ha pedido que en todo caso el Gobierno central asuma "responsabilidades" y estipule de la forma "lo más clara posible", cuándo tendrá que seguir usándose la mascarilla y cuándo no.



En este sentido, ha afirmado que su partido espera que la publicación del BOE sea "lo más clara posible" y que el Gobierno "no deje en manos de los empresarios, las instituciones o cualquier empresa o organización el uso o no de la mascarilla", porque "el Gobierno es el que tiene que asumir responsabilidades, no echar balones fuera" sobre cómo tiene que ser la utilización de dicho instrumento a partir de ahora.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Además, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la eliminación de la mascarilla en interiores supone "un paso adelante" para "superar" la "barrera psicológica" del "fin de la pandemia".



En todo caso, ha incidido en que los ciudadanos deben continuar siendo "responsables" en el uso de mascarillas en entornos con las personas más vulnerables, así como en que hay que estar "preparado para volver a la mascarilla" si la incidencia o la ocupación hospitalaria "se dispara".



En esta línea, De Miguel ha subrayado que hay que mantener la "responsabilidad individual y colectiva" fundamentalmente con las personas más vulnerables. "Que seamos responsables, no por nosotros y nosotras, sino por las personas más vulnerables con las que convivimos", ha concluido.