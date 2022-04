Vergeles invita a hacer un uso "responsable" de la mascarilla cuando no sea obligatoria

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que cuando se retire el uso obligatorio de la mascarilla deberá hacerse un "uso responsable" de la misma en aglomeraciones o cuando se esté con personas vulnerables, por ejemplo, ya que "no significa que se prohíba" su utilización.



Así, ha incidido en que gracias a la vacunación y a la variante circulante de la Covid-19, no hay que regular por "ley" los aspectos de la vida de las personas como sí que se tuvo que hacer en la "fase aguda" de la pandemia, aunque ha recalcado que hay que seguir protegiéndose del coronavirus como las personas se protegen "de otras infecciones respiratorias" y, además, con un "uso responsable" de la mascarilla en determinadas situaciones.



De este modo se pronuncia Vergeles este martes en varias entradas en redes sociales, recogidas por Europa Press, y donde se refiere a que ante la pregunta de cómo protegerse frente al coronavirus hay que hacerlo como con otras infecciones respiratorias. "Pero es que además aún no se ha retirado el uso obligatorio de las mascarillas en interior y en determinadas situaciones del exterior", subraya.



En este punto, recuerda también que aunque se retire el uso obligatorio de la mascarilla, "no significa que se prohíba su uso", e incide en que "además está el uso responsable de la misma en aglomeraciones, cuando estemos con personas vulnerables, etcétera".



Finalmente, Vergeles también ha defendido el sistema de "vigilancia" de la enfermedad de la Covid-19, y recalca igualmente que la nueva forma de medir la pandemia "es reversible". "Si tenemos que volver atrás lo haremos. Ante cambios de variantes, presencia importante de enfermedad grave o afectación importante de las personas vulnerables se tomarán medidas", concluye.