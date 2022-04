La planificación eléctrica 2021/2026 contempla en Extremadura ocho nuevas subestaciones

La nueva planificación eléctrica para el periodo 2022-2026 contempla en Extremadura ocho nuevas subestaciones de 400 kV, y la ampliación de otras tres (una de 400 kV, y dos de 220 kV).

Así lo ha avanzado este jueves la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, quien ha comparecido a petición propia en la Asamblea de Extremadura para concretar la recién aprobada planificación eléctrica para 2021/2026.

Durante su intervención, la titular extremeña de Transición Ecológica ha valorado positivamente la nueva red planificada para la Comunidad Autónoma, ya que “cumple una gran parte de las expectativas y de las necesidades estructurales en materia de transporte eléctrico de Extremadura para los próximos años”.

En este sentido, García ha indicado que esta planificación "da respuesta" a cuatro vectores: la integración de energías renovables en el sistema, el refuerzo de la red de distribución para garantizar el suministro eléctrico en todo el territorio, especialmente en Cáceres, el apoyo al desarrollo urbanístico e industrial de alto impacto en la región, concretamente en Badajoz, Cáceres, Trujillo y Navalmoral; y la alimentación de los nuevos ejes ferroviarios que conectarán la región con el centro peninsular.

Y es que, según sus palabras, "son numerosas las infraestructuras recogidas en la nueva planificación en nuestra región, destacando entre ellas, ocho nuevas subestaciones de 400 kV, y la ampliación de otras tres (una de 400 kV, y dos de 220 kV)”.

CUATRO NUEVAS SUBESTACIONES DE RENOVABLES

Entrando al detalle, para la integración de renovables destacan en la nueva planificación, dentro del proyecto del corredor Andalucía – Extremadura – Madrid, cuatro nuevas subestaciones, así como la ampliación de otras dos, todas ellas de 400 kV, y que aparecen denominadas a priori como Pinofranqueado, Fuente de Cantos, Llerena, Fuente del Maestre, Ampliación de Alange y Ampliación de Quintana de la Serena.

Estas infraestructuras se consideran "de gran relevancia", ya que Extremadura encabeza actualmente la potencia fotovoltaica instalada en España con 3.972 MW, que se ampliará ya que existen 151 proyectos fotovoltaicos en cartera con viabilidad para conectarse a la red de transporte actual con 5.900 MW de potencia, a los que se suma las buenas expectativas en la generación distribuida y el autoconsumo.

De hecho, tal y como ha explicado García, en estos momentos hay 2.331 instalaciones de autoconsumo puestas en servicio con una potencia de 36,3 MW, según informa la Junta en una nota de prensa.

DESARROLLO INDUSTRIAL

Para impulsar el desarrollo industrial, en el entorno de Badajoz se han proyectado dos nuevas subestaciones de 400 kV, Sagrajas y Río Caya. A ellas se unen los correspondientes nuevos dobles circuitos de líneas que las unirán entre sí, y asimismo las conectarán con la subestación San Serván.

En este caso, estas instalaciones, según la consejera, “suponen un gran espaldarazo a la consolidación de la Plataforma Logística pacense ya que atenderán las necesidades que requieren los proyectos que se han planteado en la misma, así como otros nuevos que pudieran surgir a corto y medio plazo, y que, para su desarrollo, necesitan elevados consumos de energía eléctrica”.

También en este marco de promoción del desarrollo económico, industrial y social se enmarca la aprobación de 3 ampliaciones de subestaciones existentes: Arañuelo de 400 kV (en Navalmoral de la Mata), Los Arenales de 220 kV (en Cáceres), y Trujillo 220 kV, que “atenderán las favorables expectativas industriales en el entorno de los mencionados municipios, incrementando en estos dos últimos casos además, la seguridad de suministro eléctrico y ofreciendo un gran refuerzo a la actual red de distribución”.

TRANSPORTE FERROVIARIO

Por otro lado, en materia de transporte ferroviario esta planificación permitirá “la electrificación de los dos ejes de alta velocidad esenciales para nuestro desarrollo: el eje que conecta la región con Madrid y Lisboa y el que conecta Mérida con Puertollano”.

Así, para el primero se proyectan las ampliaciones de las subestaciones de 400 kV de Arañuelo, San Serván y Sagrajas la cual deberá ser primero construida y puesta en servicio. En el caso del eje Puertollano-Mérida, se prevé construir dos nuevas subestaciones de 400 kilovoltios (kV) denominadas Quintana de la Serena y Alange.

Además, según ha explicado García, dentro del periodo 2021-2026, “se prevé el inicio de la tramitación de otros 3 proyectos con puesta en servicio prevista después de 2026: una nueva subestación de 220 kV, denominada los Santos de Maimona; y sendas ampliaciones en la subestación Valdecaballeros y en Quintana de la Serena”.

A este respecto, la consejera ha puesto en valor que en esta planificación Extremadura es la 7ª Comunidad Autónoma que recibe mayor inversión nueva, que se concreta en 223 millones de euros.

Asimismo, García ha asegurado que la Junta de Extremadura “ha participado activamente en esta planificación desde su inicio definiendo necesidades, estableciendo objetivos y, finalmente, aportando alegaciones para aquellas actuaciones que entendimos necesarias para el desarrollo equilibrado y armónico de la región”.

Para concluir, la consejera ha definido esta planificación como “un logro colectivo y un pilar estratégico tremendamente valioso para construir nuestra transición energética, descarbonizar nuestra economía, vertebrar el territorio, desarrollar el tejido industrial y la competitividad de nuestros sectores productivos y garantizar el suministro eléctrico con unos niveles de calidad suficientes”, ha sentenciado.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Bibiano Serrano ha criticado que la consejera haya venido a la Asamblea a "vender" la nueva planificación y ha instado a ejecutar todas las inversiones contempladas porque en la Junta son unos "verdaderos maestros" planificando y no ejecutando.



Así, ha apuntado que los 'populares' están "mosqueados" de "tanto humo" y de que como "como casi todo lo que hacen" lo fían para "muy largo" y hay que seguir diciendo a los extremeños que esperen, en este caso hasta 2026.



El diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha apostado por que la electricidad sea más barata en la región al exportar mucha de la energía que genera y ha considerado que el AVE "no llegará hasta 2030".



No obstante, ha indicado que es una "buena planificación", aunque los plazos son un "poco ambiciosos" y las administraciones se tendrán que dar "mucha prisa" a la hora de poner en marchas las instalaciones, algo que espera que se consiga.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que el energético es un tema "crucial" y un "elemento clave", además de destacar que Extremadura ya es una potencia en renovable y que tiene el mayor desequilibrio entre generación y necesidad de energía.



También ha abogado por trabajar en el fomento del autoconsumo, los biocombustibles y la biomasa y, respecto a las líneas férreas, ha discrepado en el concepto de alta velocidad, ya que, en su opinión, se debe impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril.



Finalmente, el diputado socialista Carlos Labrador ha valorado que con la nueva planificación se demuestra que Extremadura está muy presente en las decisiones que se toman en el Gobierno nacional y ha considerado que hoy la consejera ha trasladado "buenas noticias", aunque para la derecha no lo sean.



De igual forma, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la planificación de 2021-2026 tenga 93 millones más que la planificación eléctrica anterior y ha apuntado que se va a abordar instalaciones eléctricas "vitales".