La 'operación salida' de Semana Santa movilizará en Extremadura a unos 250 guardia civiles

El jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura, Luis María Cordero Asensio, ha avanzado que unos 250 ó 260 agentes de dicha unidad estarán esta Semana Santa en las carreteras de la región para evitar que se produzcan siniestros viales con motivo de la operación especial de tráfico, que arranca este viernes, día 8, a partir de las 15,00 horas y en la que se prevé un aumento de los desplazamientos.



No obstante, no ha podido aportar un número "exacto" de estos últimos, que fluctúan respecto a las franjas horarias y ha apuntillado que el Miércoles Santo de 15,00 horas hasta las 20,00, 21,00 o 22,00 horas y el Jueves Santo por la mañana podrían tener lugar los "mayores flujos de movilidad", además del domingo con motivo del retorno y cuando concluirá la operación en la tarde-noche.



A preguntas de los periodistas sobre la operación especial de Semana Santa, en su toma de posesión como jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura en el Acuartelamiento de Santo Domingo en Badajoz, Cordero ha explicado que dicho operativo comienza este viernes a partir de las 15,00 horas y continuará hasta el siguiente domingo dividido en varias fases.



En este sentido, ha remarcado que los días que más tráfico presentan suelen ser el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, para decaer "un poquito" la circulación el viernes y sábado y darse el domingo por la tarde el regreso, a la vez que ha señalado en relación a los puntos "conflictivos" en Extremadura que "gracias a Dios no" se tienen "muchos".



No obstante, ha recalcado el enlace de Mérida de la A-66 con la A-5 pasado el puente y donde sí suelen darse retenciones debido a la afluencia de vehículos, razón por la cual ha expuesto que piden a los conductores que tengan "paciencia y precaución".



Respecto a esta campaña de tráfico con motivo de la Semana Santa, Cordero Asensio ha hecho hincapié en que, además de vigilar la circulación, también incrementarán los controles de drogas y alcohol en la conducción, así como que "prácticamente" tendrán todo el personal disponible del sector, que cuenta con una plantilla de 366 hombres y mujeres.



"Prácticamente estará todo el mundo en carretera para ayudar a los ciudadanos y para evitar que se produzcan siniestros viales", ha concluido, para remarcar que la operación de tráfico comienza este viernes, pero que este fin de semana es "más tranquilo" y los días "fuertes" serán la semana que viene, el miércoles y el jueves y el domingo de retorno.