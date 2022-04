PSOE ve "responsable" gestión estatal para rebajar combustible y PP pide bajar impuestos

Ep

EL PSOE VE COHERENCIA EN LA MEDIDA

El diputado del PSOE, Carlos Labrador, cree "buena noticia" que "ya se están empezando a hacer" las entregas a las gasolineras de la parte que les corresponde para la rebaja de los combustibles en Extremadura, y ha incidido en que ésta se trata de una medida "coherente" y "responsable" por parte del Gobierno con la que se cumplen con las "expectativas" creadas.



También ha considerado que fue una "gran medida" la decisión de intentar rebajar con subvenciones públicas el precio de los carburantes; y ha confiado en que en los próximos días se sigan realizando las "entregas completas" de las cantidades correspondientes a las gasolineras, ya que "el sector lo necesita".



EL PP PIDE REBAJAR IMPUESTOS



De su lado, el diputado del PP Laureano León ha considerado que el hecho de que los empresarios de gasolineras hayan tenido que "adelantar" parte de la bonificación para la rebaja de los combustibles supone "una medida mala" y que, además, ahora "llega tarde y mal".



Así, considera que la medida "es mala" porque la ayuda económica a juicio del PP "no tenía que haber ido a través de la subvención en el consumo de forma directa, sino que tenía que haber ido con una bajada de los impuestos".

León ha afirmado que, "si se hubieran bajado los impuestos no hubiera hecho falta esta medida porque estaría corregida" y, se trata de una medida que "llega tarde" porque "esto se empieza a pagar ahora" pero se está subvencionando desde la pasada semana; y además "llega mal" porque "el precio de referencia se coge del año pasado, no el actual con los precios de los carburantes que están batiendo récord".



Además, ha lamentado que "los auténticos paganinis, los que han tenido que adelantar, que financiar al Estado han sido los empresarios, esas pequeñas y medianas empresas", al contrario --ha indicado-- que lo ocurrido en el resto de Europa.



CIUDADANOS LAMENTA EL "EMBOLADO" CREADO



A su vez, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha lamentado que "los que realmente han anticipado el dinero" por la rebaja de combustibles "no es el ministerio, han sido los empresarios", aunque ha valorado "positivamente" que finalmente se haya dado "alguna certidumbre al embolado" que se había creado inicialmente".



En todo caso, ha recalcado que Cs, en lugar de una subvención al combustible, hubiese apostado por introducir una rebaja fiscal, ya que "no es de recibo hacer una subvención pues, debe haber un control sobre el dinero que se subvenciona y puede generar más problemas que beneficios, y la rebaja fiscal hubiera afectado a todos", ha dicho.



En este sentido, ha defendido que "había margen para reducir la factura fiscal por el IVA y por los impuestos especiales que cargan al hidrocarburo", y así no se hubiera generado un "caos" administrativo como el generado, recalcando que una rebaja fiscal hubiese influido "más en el precio" y "hubiera sido mucho más positivo y hubiera influido más en la inflación".



UNIDAS POR EXTREMADURA DESTACA EL DESCUENTO

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha destacado que las gasolineras ya estén empezando a cobrar anticipos por la rebaja del combustible aprobada por el Gobierno central, con lo cual se garantiza que "ninguna empresa dedicada a la distribución de gasóleo, gasóil y gasolina tenga que cerrar por este motivo".



Así, tras recalcar que la rebaja en los combustibles es una medida aprobada por el Gobierno de coalición "importante para garantizar que al menos un poco y de manera rápida bajaran los precios", Macías ha defendido que con la misma "se está garantizando la viabilidad de las empresas y que el descuento llega a los usuarios".



Ha reconocido ue "siempre habrá desajuste" al poner en marcha una medida como ésta y "es preciso que haya unos días de margen", pero ya se están haciendo pagos anticipados y además hay créditos a coste cero para que "ninguna empresa dedicada a la distribución de gasóleo, gasóil y gasolina tenga que cerrar por este motivo" de la rebaja de los combustibles.