Un estudio señala que extremeños son los que más utilizan el móvil para pagar sus compras

Así se pone de manifiesto en la segunda edición del 'Estudio de tendencias de pago móvil en España', elaborado por la fintech española Pecunpay en colaboración con Visa, y que en el conjunto del país, revela que casi 40 por ciento de los españoles encuestados manifiesta que utiliza su móvil para pagar sus compras.



En concreto, según este informe, este dato sube tres puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo que confirmaría la tendencia alcista en el uso de este método de pago en España.



De los métodos favoritos de pago, destacan las tarjetas de débito y crédito en primer lugar, con un 57,8% de los encuestados. En segundo lugar se sitúa el efectivo, con un 23%, y en tercera posición los pagos móviles con un 17%, casi dos puntos por encima respecto al año anterior.



Sobre este último aspecto, casi la mitad de los usuarios de pagos móviles encuestados, un 49,4%, señala que prefiere abonar sus compras vía móvil porque es un sistema rápido. La sencillez y la posibilidad de controlar mejor los gastos son las cualidades positivas que destacan los usuarios en segundo y tercer lugar, respectivamente.



Además, un 55% de usuarios encuestados de pagos móviles confiesa utilizarlo en sus compras cotidianas, por lo que los importes no suelen superar los 50 euros. Así, el 80% de las transacciones está por debajo de esa cifra, tal y como se recoge en el informe, en línea con los datos del año anterior.



En cuanto a los productos y servicios, más de la mitad (50,7%) de las compras que realizan aquellos que utilizan los pagos móviles son de productos de alimentación, según apunta el estudio. Por otro lado, y en un año de paulatina recuperación de la hostelería y el ocio, marcado por las reaperturas y relajación de las restricciones, casi un tercio de los pagos móviles se fueron para este sector, según los encuestados.



El consejero delegado de Pecunpay --marca comercial de la entidad de dinero electrónico Pecunia Cards EDE-- Antonio García Cruz, ha señalado que la digitalización en los pagos ha crecido "a unos ritmos mayores de los esperados", en parte por la situación de pandemia que se ha vivido en los últimos años. "Además, vemos cómo los procesos de doble autenticación han propiciado un entorno mucho más seguro y confiable, aun cuando hayan ido en detrimento de la experiencia usuario en el pago", ha añadido.



Por su parte, el director general de Visa en España, Eduardo Prieto, ha señalado que "es cierto que progresivamente el móvil va ganando terreno como dispositivo para realizar pagos, pero estoy convencido de que en los próximos años veremos más dispositivos conectados que permitirán a los consumidores realizar sus pagos de manera rápida, fácil, segura y sin la tarjeta física. Veremos cómo la experiencia de pago estará tan integrada en la vida cotidiana, que el método con el que realicemos el pago será prácticamente imperceptible para los consumidores".



RETOS DEL SECTOR



Pecunpay y Visa afirma que, a pesar de que sistemas como la tokenización, la biometría o la autenticación con PIN, entre otros, tienen como objetivo evitar los fraudes, "aún hay reticencias sobre la seguridad de los pagos móviles entre los sondeados, y más en concreto entre los que todavía no utilizan este método, donde este aspecto es lo que más preocupa a más de un tercio".



El informe también recoge la aceptación como uno de los desafíos de este método de pago, especialmente en sectores como la movilidad urbana, el pequeño comercio o la Administración Pública. Casi dos tercios, un 57,8%, de los usuarios encuestados de pagos móviles subraya que les gustaría encontrar más aceptación de este método en el transporte público y casi un 30% echa en falta más presencia de esta opción en el pequeño comercio.



Por otro lado, y en menor medida, también señalan la necesidad de incorporar este método de pago en la Administración Pública y en el sector turístico para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y contribuir al crecimiento de estos sectores.



Los jóvenes son los que más elegirían el móvil como medio de pago favorito y triunfaría especialmente en la franja de edad de 18 a 29 años. En el otro extremo se encuentran los senior: más de un 45% de los mayores de 60 años que participaron en la encuesta manifiestan que no les gusta pagar con el móvil.



Por regiones, los usuarios extremeños encuestados son los que señalan utilizar más los pagos móviles, seguidos de cerca por andaluces, canarios y madrileños.