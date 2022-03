Vara cree que la huelga de transportes "no es casualidad" y se verá "en próximos días"

Ep



El secretario general del PSOE de Extremadura ha subrayado que la huelga de transportistas y otras situaciones que están poniendo las cosas "muy complicadas" "no están pasando por casualidad", y esto es algo que se verá "en los próximos días".



Así lo ha indicado el también presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, cuando finalizada su intervención en la inauguración de unas jornadas sobre el municipalismo organizadas por su partido en la sede del PSOE, en Mérida, donde ha repasado buena parte de la actualidad política, y en la que ha defendido el papel de su partido y el proyecto que representa el Gobierno de Pedro Sánchez.



Al término de su intervención, ha advertido a los representantes municipales del partido presentes en las jornadas que viene "un año muy difícil", en tanto que "habrá que hacer un esfuerzo suplementario" para poder ejecutar los fondos europeos, ha dicho, porque "las cosas se están poniendo muy complicadas".



Situación, ha dicho, como consecuencia "de la guerra, de las huelgas y de las situaciones que yo... como no creo en la casualidad, no están pasando por casualidad", ha dicho, sin aclarar nada al respecto, pero sí advirtiendo que se verá "en los próximos días en función de como vaya evolucionando según qué cosas".



UN PROYECTO SIN ALTERNATIVA



En su alocución, ha mostrado la preocupación que le produce que el PSOE no tenga en la oposición un proyecto alternativo y por ello, ha señalado, su partido afronta "probablemente una de las etapas en las que sea más importante" para el país.



Fernández Vara ha reiterado su argumento de que "cada vez la gente está a 'qué hay de lo mío', y lo de los demás les importa bien poco", una "gremialización" que se está viendo en la política, pero también en los sindicatos, con la aparición de nuevos actores con "intereses corporativos que no defienden el modelo de sociedad, de convivencia ni de vida".



Por ello, ahora un partido "reformista, interclasista, progresista" como el PSOE, ha dicho, es "más importante que nunca" para combatir un "populismo que llevó a la crisis de la política del 2014, está llevando a la crisis del sindicalismo, de la patronal, y llegando a la representatividad en otros sectores", ha dicho, como está ocurriendo ahora con el de los transportes.



Es en estos casos, ha dicho, "cuando es más necesario que nunca tener estructuras orgánicas muy bien organizadas, con debate interno, porque hay que estar de acuerdo en todo pero hay que tener también conciencia de debate, ser capaces de discutirlos en casa".



Y es que, Vara no cree que haya organizaciones políticas que estén yendo al "núcleo duro del problema", sino que hay "gente yendo cada uno a lo suyo, con el populismo y la demagogia en la boca todos los días, sin proyecto de país".



En su opinión, en España solo hay dos proyectos, que son el que tiene el PSOE y el que tienen "todos los demás, que es que se vaya el PSOE". "No hay más", ha dicho, porque, "no hay proyecto político alternativo al PSOE, y esto es un motivo enorme de preocupación como ciudadano de este país".



EL PSOE ANTE LOS "GAMBERROS"



"Que no haya otro proyecto, sino un sumatorio de gamberros, de gamberrismo y rebeldía chabacana... como país, es para preocuparse", ha afirmado el dirigente socialista, quien a ilustrado su argumento con el ejemplo del cambio de liderazgo en el PP.



Un cambio de líder que están haciendo "tan rápido porque es un escándalo", en el sentido de que "a un tío", en referencia a Pablo Casado, que "eligieron democráticamente hace nada, se lo han quitado del medio sin urnas" con la mente puesta en que "va a haber elecciones mañana".



Y además, ha lamentado, no lo hacen "para construir un proyecto, sino para resolver cuanto antes una situación, a ver si suena la flauta, al PSOE le va mal y llegan de nuevo al Gobierno".



Ante ello se pregunta "para qué" quieren llegar al Gobierno "si no tienen proyecto de país", pues el único proyecto que tienen es "bajar impuestos, que no es un proyecto, es un instrumento político".



En su opinión, primero hay que decir qué quieren hacer con la convivencia, la sanidad, la vivienda, la educación, la ciencia, la tecnología, y luego ver "cómo lo pagamos y hablamos del instrumento".



Vara ha realizado estas declaraciones en la inauguración de las jornadas 'Útiles a la sociedad desde el municipalismo', donde también han intervenido Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y miembro de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y Alfonso Gómez de Celis, secretario de Política Municipal del PSOE.