Concentración en Badajoz reclamando que se contengan los precios y se proteja el empleo

Más de un centenar de personas se han concentrado en la tarde de este miércoles, día 23, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz convocados por los sindicatos UGT y CCOO, junto a Facua, Uatae, UPTA y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura para que se contengan los precios, se proteja el empleo y se frene el deterioro de las condiciones de vida.



En la concentración, se ha podido ver una pancarta de gran tamaño con el lema de la protesta 'Contener los precios, proteger el empleo', así como carteles más pequeños que rezaban 'Precio de la luz a coste real' o 'No a la especulación de la energía'. También se han podido escuchar gritos como: "Precios justos, salarios dignos", "Luz y gas, derecho universal" o "Este Gobierno nos tiene que escuchar".



Dirigentes de partidos políticos como PSOE o Unidas Podemos han secundado también esta concentración, en la que la secretaria general de UGT de Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha explicado en declaraciones a los medios que este miércoles se están celebrando concentraciones en toda España, convocadas por ambos sindicatos UGT y CCOO, junto a colectivos como en este caso Uatae, UPTA y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura.



"Lo que le pedimos al Gobierno es que hay que rebajar el precio de la luz, hay que rebajar el precio de los combustibles, no puede estar ligado el precio de la electricidad al del gas y lo que estamos pidiendo es que esto se solucione de una vez", ha sostenido Sánchez, para quien "hay que aprovechar", y entiende que el presidente "lo va a hacer así, lo tiene que hacer el Gobierno", la reunión que hay en Europa para que esta "también se conciencie".



Y es que, como ha remarcado, "esto está empobreciendo al país" y "fundamentalmente" a la clase trabajadora, porque "lógicamente" la luz sube "muchísimo", y los carburantes valen "muchísimo", algo que afecta también a la cadena de producción, a los empresarios o a los trabajadores, a la vez que ha exigido y ha pedido una rebaja "sí o sí en el recibo de la luz y que no esté ligado al gas absolutamente para nada".



ES EL MOMENTO DE CORREGIR LOS ELEVADOS PRECIOS



Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha señalado que este miércoles en Badajoz y en todo el país están haciendo diversas concentraciones desde los sindicatos mayoritarios, como CCOO y UGT, junto con asociaciones de autónomos, de consumidores o de vecinos y más organizaciones que se están sumando, al entender que "es el momento de corregir" lo que está ocurriendo en el país, como son los "elevados" precios que se están produciendo en consumos "tan esenciales" como es la luz.



"Mañana va a ser decisiva la reunión que tenga el Consejo Europeo, donde pueda determinar que se desliguen lo que son el precio final de la luz con el precio del gas que sabemos que es el más caro", ha remarcado Chacón, que ha abundado en que también están viendo que todo esto está produciendo subidas de materias primas, o de los productos básicos "porque también se está produciendo una especulación con esta situación que estamos teniendo con el transporte, con los agricultores".



"Esto hay que corregirlo", ha aseverado Chacón, que ha recordado que el día 29 se reúne el Consejo de Ministros del Gobierno y ha sostenido que esta protesta "es una llamada de atención" para que desde el Gobierno y Europa se pongan medidas y la ciudadanía "por fin" pueda disfrutar de las "ventajas" obtenidas a través de la "lucha" y el "diálogo", como la recuperación de derechos en la Reforma laboral o que a los pensionistas se les garantice el poder adquisitivo.



"Es lo que pedimos a este Gobierno, más diálogo y también por supuesto que escuche a la ciudadanía", ha concluido, porque hay que poner medidas para que los precios sean "asequibles y los que permitan vivir dignamente a la gente".



LA RESPUESTA ESTÁ EN LA CALLE



A su vez, el presidente de Facua Extremadura, José Manuel Núñez, ha hecho hincapié en que desde Facua ya llevan reivindicando la "excesiva" subida y los "pingües" beneficios del oligopolio eléctrico, y en que "siempre" han ido "por delante" y le han dicho al Gobierno "dónde tenía que poner los puntos" y, en concreto, desde el año pasado ya llevan "bastante" tiempo con esta problemática.



"Simplemente la respuesta está aquí, en la calle, en toda España y los consumidores y usuarios somos uno más adheridos a los sindicatos, a las asociaciones de vecinos y a los autónomos", ha señalado, a la vez que ha expuesto que una barra de pan, un producto habitual en el día a día de las familias, ha subido de 0,65 a 0,75 euros; como también ha subido la leche, otro producto de primera necesidad; mientras que con el precio de la luz ponen "el grito en el cielo".



Según José Manuel Núñez, "se estima en varios cientos de euros lo que van a tener que dedicar en el presupuesto del bolsillo de las familias todo el año", y "no vamos a llegar, no estamos llegando a fin de mes", ha concluido, al tiempo que ha insistido en que "eso exige una respuesta ágil y eficaz por parte del Gobierno".