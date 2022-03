Vara aboga por buscar espacios de entendimiento ante interdependencia en el mundo

De esta forma, lo ha señalado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el II Congreso Internacional “Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa: un espacio de encuentro”, que se celebra en Guadalupe y, sirve para practicar con la primera persona del plural, e intentar reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, ser respetuosos con la historia y audaces con el futuro.

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que siempre “que olvidamos de dónde venimos acabamos no sabiendo lo que ocurre”, por ello. ha deseado que el Congreso sea una oportunidad para reflexionar sobre “cómo podemos, en unos tiempos en los que se están jugando nuevas partidas con nuevos actores, determinar el papel que le toca jugar a Europa y el que le toca jugar a América Latina.

Según el Jefe del Ejecutivo Regional, “éste papel, ha continuado, será más potente si hay líderes capaces de entender que hay espacios de entendimiento, porque, se quiera o no se quiera, ya no hay dependencia, lo que hay es interdependencia y eso es algo que no podemos obviar en ningún caso”.

Fernández Vara ha explicado que, a lo largo de la historia, se ha estado reivindicando para cada uno “para tu pueblo, región o país, la soberanía, que no es más que la capacidad de poder decidir tu propio destino”. Algo que ante los acontecimientos que llegan, nos han demostrado y nos están demostrando que cuando creíamos ser dueños plenos de nuestro destino los hechos demuestran lo contrario.

Para el presidente extremeño, actualmente, se ha descubierto que no teníamos soberanía energética, industrial o que una guerra como la de Ucrania incide inmediatamente en nuestro bolsillo y en los lineales de los supermercados.

También, hemos descubierto incluso, ha insistido el Fernández Vara, que tampoco teníamos soberanía agrícola después de más de 20 años de Política Agraria Comunitaria.

En definitiva, ha añadido que "que estamos descubriendo que en un mundo que se planteaba en los términos de dependencia o independencia, no nos dábamos cuenta que lo que realmente estaba ocurriendo era la interdependencia, que dependemos mucho los unos de los otros”.

Para el jefe del Ejecutivo regional, hace falta en el mundo gente capaz de entender este nuevo mundo en el que vivimos y comprender la complejidad que tiene y huir de las lecturas sencillas que intentan resumir todo en 140 caracteres y, “de pronto, cosas de una gran complejidad intentamos tratarla como si fuera un ejercicio de primero de Primaria”.

Por otro lado, a lo largo de su intervención en este Congreso, Guillermo Fernández Vara ha considera que debemos ser conscientes que cuándo se tomó la decisión de fusionar la Academia Europea de Yuste con lo que significaba el Centro de Cooperación con Iberoamérica “era para que fuera 1 más 1 igual a 5 porque ahí es donde se veía la capacidad que desde Extremadura podíamos tener para buscar encuentros no solo nuestros con América latina o con Europa, si no de Europa con América Latina lo que en estas jornadas adquiere toda su dimensión”.