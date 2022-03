Vara: En Extremadura, se producirán baterías, si no viene un proyecto, vendrán otros

GUADALUPE (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)



Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado tras el anuncio de Wolkswagen de instalar su planta de baterías en Sagunto (Valencia) que "si no viene un proyecto, vendrán otros", pero ha garantizado que "en Extremadura se producirán baterías".



Así, ha matizado que "yo lo he dicho ya desde hace tiempo, la situación diferencial en estos momentos de Extremadura con lo que podíamos tener hacer uno años es que si no viene un proyecto vendrán otros".

De esta forma, se ha referido a la decisión del grupo Volkswagen de instalar su planta de baterías en España en Sagunto (Valencia).