Monago define a Feijóo como "solvente", "con experiencia" y "moderada" para liderar el PP

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado en relación al también presidente de la Xunta de Galicia que están eligiendo "a una persona solvente, a una persona con experiencia, a una persona moderada".

Para Monago, "en este país, donde hay tanta estridencia y tanto grito hace falta serenidad y por lo tanto yo creo que estamos eligiendo bien en el Partido Popular y con él una parte importante de los españoles, que de buena fe, estaban esperando esta medida, que resolviera los problemas del Partido Popular para poder resolver los problemas de España".

Junto con ello, ha recordado que este domingo se ha puesto de manifiesto en las calles de Madrid "esa reivindicación del mundo rural, de esa España de la que forma parte Extremadura claramente, de la España rural" y que fue "un toque de atención muy importante", aunque este lunes "estaban todos en el tajo" y "esa España que algunos han tildado de extrema o de extrema derecha o de radical, o de que son unos pocos, pues estaba hoy trabajando, como siempre han hecho".

Junto con ello, se ha referido a que este lunes hay "muchos españoles que están haciendo unos paros que se dedican al sector del transporte y que reivindican que se les escuche", a tenor de lo cual ha sostenido que "desde luego hacen falta personas como Alberto Núñez Feijóo", "muy centradas muy moderadas" y que "sin duda" con un presidente del Gobierno de España como Alberto Nuñez Feijóo "esas personas serían escuchadas".

Para Monago, "lo mejor está por venir, nosotros hemos dado lo mejor de nosotros mismos, estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que el Partido Popular sea lo que siempre ha sido, una solución ante los problemas de los ciudadanos".



UN PASO "IMPORTANTE"



Junto al presidente del PP provincial, Manuel Naharro, y del coordinador local del PP de Badajoz, Antonio Cavacasillas, José Antonio Monago se ha referido igualmente a los compañeros que este martes están en la sede del PP pacense con las urnas, permitiendo la participación "en este paso importante del Congreso nacional del Partido Popular".



Y es que, como ha recordado el dirigente del PP extremeño, Núñez Feijóo ha querido a pesar de que "solo ya" hay un candidato que tenga las condiciones para poder ser elegido presidente del partido, que se pusieran las urnas y que "por lo tanto tuvieran la participación todos los militantes con derecho a voto", de manera que este martes están eligiendo al presidente del PP nacional y también a los compromisarios que le van a acompañar en el Congreso extraordinario que se va a celebrar los días 1 y 2 de abril en Sevilla.



Según Monago, un paso "muy importante" y, "a nadie se le oculta que hemos vivido momentos difíciles" pero, "después de la borrasca y de la tempestad viene la calma y es verdad que lo mejor va a venir ahora para el Partido Popular y con el Partido Popular para el conjunto de los españoles".



CONGRESO REGIONAL

Sobre la presencia de Feijóo este domingo en un acto en Mérida y si pudo hablar con él del Congreso regional del PP extremeño, Monago ha replicado que no, y que cree que después del día 2 "se hablará" porque "tocan" los congresos que "todavía estaban pendientes" y "no solamente" el de Extremadura, puesto que "quedan muchos más".



Igualmente, ha considerado que el "problema" era "resolver" el Congreso nacional del partido y que después se acometerán el resto de congresos regionales, ante lo cual se ha mostrado "convencido" de que eso va a ser así, y que además van a estar "también a la altura".

"Estoy convencido, el Partido Popular de Extremadura, toda la familia del Partido Popular de Extremadura para hacer también un gran congreso del que nos sintamos orgullosos", ha dicho.



En este sentido, ha expuesto que están haciendo un "gran" Congreso nacional del que se sienten "todos orgullosos", y que espera, desea y además está "convencido de que así va a ser" y de que se va a hacer un congreso del que los militantes, los afiliados del Partido Popular y también los extremeños "se van a sentir orgullosos", en unos tiempos en los que "lo que toca es resolver los problemas de la gente".



"Y lo demás creo que no le importa a la gente, al contrario, a la gente no le gusta tampoco que se pierda el tiempo cuando hay tanto en estos momentos que resolver", ha incidido, para confirmar que no tuvo tiempo de hablar con Feijóo, una persona "muy responsable" que, terminado el acto en Mérida, saludó a mucha gente y se fue a Galicia, donde este lunes tenía que presidir el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia.



"No se pudo ir en tren porque no tenemos tren", ha apuntillado, por lo que se tuvo que meter en una furgoneta, le esperaban casi seis horas de viaje y llegaría "muy tarde por la noche" en un día de lluvia que "no era el mejor de los tiempos tampoco para circular", aunque lo hizo "con esa responsabilidad también de atender a su comunidad, porque él sigue siendo presidente de Galicia".



No obstante, ha aseverado que Feijóo quería cerrar en Extremadura la gira que ha realizado por las comunidades autónomas para explicar a los afiliados del PP su proyecto para liderar el partido a partir del XX Congreso Nacional, algo que para el PP extremeño "fue un motivo de satisfacción" y pese a ser un día "complicado" el Palacio de Congresos de Mérida "se llenó", aunque coincidió con la manifestación por el mundo rural y con la "escasez" de autobuses "entre unas cosas y otras".



Y, Monago ha concluido que, " a pesar de eso pues hubo casi 900 personas para escuchar a Alberto Núñez Feijóo y yo creo que es uno de los actos más bonitos que ha tenido en esta campaña".