UGT, CCOO y Facua se concentrarán en Badajoz y Cáceres contra la "brutal" subida precios

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT, junto a Facua, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex), Uatae y UPTA se concentrarán el próximo miércoles, día 23, en Badajoz y en Cáceres para protestar contra la "brutal" subida de precios que repercuten en las familias y las empresas, así como para proteger el empleo que se puede ver afectado por esa circunstancia.



Las concentraciones tendrán lugar en Badajoz frente a la Delegación del Gobierno, y en Cáceres, frente a la Subdelegación del Gobierno, en ambos casos a las 19,00 horas, y bajo el planteamiento de que hay que "frenar" el "deterioro" de las condiciones de vida que la subida "desorbitada" de precios están produciendo.



De este modo lo han señalado en rueda de prensa este lunes en Mérida las secretarias generales de CCOO y de UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, junto a José Manuel Núñez en representación de Facua en la región y de Manuel Pinilla de Cavex.



En la comparecencia ante los medios, Patrocinio Sánchez ha incidido en que "es el momento" de salir a la calle a protestar contra una situación "muy complicada" de "crisis importante" de precios agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y ha defendido que "hay que buscar soluciones" ante la elevada inflación y los precios de la energía.



"Hay que contener los precios", ha espetado Sánchez, quien ha recalcado que la "desorbitada" subida de los precios energéticos y los carburantes es algo que afecta "a todos", tras lo cual ha defendido que hay que cambiar el "irracional" sistema actual que une el coste de la luz y el gas.



De igual modo, la responsable de UGT ha solicitado medidas dentro de la "solidaridad" del modelo europeo; así como que el Gobierno central apoye a las empresas que más energía consumen, toda vez que con la escalada de precios "corren peligro los empleos".



En este sentido, Patrocinio Sánchez ha reclamado la puesta en marcha del "sistema red" que permita "proteger" a los sectores "más afectados" por esta situación, igual que ocurrió con los ERTE durante la pandemia de la Covid-19; y todo ello con el objetivo de que "los trabajadores no paguen esta crisis".



A su vez, Encarna Chacón ha defendido que la "crisis de Putin" no puede servir de "excusa" para penalizar a los trabajadores y a los ciudadanos en general, y además de reclamar medidas para "reactivar" la economía y los salarios, ha incidido en la necesidad de aplicar la "solidaridad" en Europa en materia de precios.



De igual manera, al Gobierno central le ha pedido que active el "mecanismo red" para proteger el empleo en España como consecuencia de la "escalada" de precios actual.



Así, ha abogado por que los precios energéticos no estén sujetos al elemento "más caro" que es el gas, y ha reclamado a las administraciones que la salida de esta "crisis" no sea como ocurrió en 2012 "con recortes importantes" en materia laboral, social y de pensiones por parte de la derecha.



Encarna Chacón, al mismo tiempo, ha incidido en que "ahora es el momento de la presión" para evitar que sigan subiendo los precios, tanto la reunión prevista el próximo día 24 a nivel europeo como de cara a las medidas que ha anunciado el Gobierno central que tomará en materia de precios el próximo día 29. "Es el momento porque esto nos afecta a todos", ha incidido la responsable de CCOO sobre las concentraciones del próximo miércoles ante la subida de precios.



FACUA



De su lado, en representación de Facua, José Manuel Núñez ha invitado a los consumidores a participar en las concentraciones previstas el miércoles en "toda España", incluidos Badajoz y Cáceres, para protestar por la "brutal" subida de precios, algo que "afecta a los bolsillos de consumidores y usuarios".



Así, ha considerado que el Gobierno debería ofrecer una "respuesta" ya a esta situación, porque "las necesidades hay que satisfacerlas en el momento que se producen y no meses después", y ha confiado en que el próximo miércoles se produzca una "respuesta contundente" de la ciudadanía en la calle ante la escalada de precios.



En este sentido, ha explicado que Facua propone como una medida un máximo de 50 euros para el precio del kilowatio/hora, y no 180 euros como según recuerda plantea el Gobierno central, ya que esta última cifra "es demasiado para los bolsillos de los ciudadanos".



VECINOS



También, en representación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, su presidente, Manuel Pinilla, ha invitado a los extremeños a participar "en masa" en las concentraciones del próximo miércoles porque el motivo de reclamar medidas contra la "escandalosa" subida de los precios de la energía es un "motivo de sobrada razón" para asistir.



Según ha dicho, los ciudadanos tienen la oportunidad de demostrar este miércoles en la calle que están "cansados" ante la "escandalosa" subida de los precios, y ha lamentado que otras convocatorias de protesta similares celebradas en la región hace unas semanas no fueran secundadas por un número relevante de personas.



Ahora, según ha apuntado Manuel Pinilla, se espera una acogida "muchísimo mayor" a las concentraciones del próximo miércoles, porque "el precio (de la luz por ejemplo) ha ido subiendo de manera galopante".