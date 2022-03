El DOE publica la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la Ley de medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de la comunidad, una norma cuyo objetivo es conseguir la igualdad de condiciones de vida en todo el territorio regional.



Concretamente, en esta ley destacan las ventajas fiscales que se establecen para quienes vivan en las localidades de menos de 3.000 habitantes. Además, contiene otras medidas orientadas a fijar población, como mantener abierta la escuela rural cuando haya cinco alumnos, que los servicios básicos se encuentren a menos de 30 minutos, un Plan de Empleo Joven o el fomento de la incorporación a la actividad agraria y el reconocimiento de la mujer en el medio rural.



A su vez, en aplicación de esta ley, los contribuyentes con residencia habitual en municipios o entidades locales menores con menos de 3.000 habitantes tendrán una deducción en el IRPF del 15 por ciento de la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de la base imponible general y sus ahorros no superen los 28.000 euros en la tributación individual y los 45.000 en tributación conjunta.



Además, se establece una deducción del 10 por ciento en la cuota autonómica del IRPF por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en esos municipios, según informa la Junta en una nota de prensa.



También contempla la reducción del tipo de gravamen, al 4 por ciento, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles destinados a desarrollar actividades empresariales o negocios profesionales.



A esto se suma la reducción al 0,50 por ciento del tipo de gravamen en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles destinados a desarrollar actividades empresariales o negocios profesionales.



A MENOS DE 30 MINUTOS



Para la equiparación real y efectiva en el acceso a los servicios públicos, se incide en la atención sanitaria integral y permanente, incluyendo la atención farmacéutica, en la implantación de la atención domiciliaria y en el envejecimiento saludable a través de la economía de los cuidados.



Entre otras medidas relativas a los cuidados de personas con dependencia, se garantizará el acceso a un recurso de atención residencial, como máximo a 30 minutos de su hogar.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) organizará la atención a la demanda urgente para que cualquier ciudadano pueda ser asistido en un plazo máximo de 30 minutos.



Y, con carácter general, las administraciones públicas también programarán y coordinarán sus recursos de manera que el tiempo de acceso a los servicios básicos no excederá en 30 minutos.



Por otra parte, la escuela rural permanecerá abierta cuando haya cinco alumnos o menos, si la proyección de la escolarización futura lo aconseja.



SERVICIOS BANCARIOS



De igual manera, la Ley establece actuaciones contra la exclusión financiera.



Así, la Junta valorará, en los concursos públicos referidos a las operaciones financieras, la implantación territorial de las entidades en la región.



En el marco de la legislación del Estado, las entidades que operen en Extremadura deberán aportar soluciones a aquellas poblaciones que no tengan acceso a los servicios bancarios.



MUJERES Y JÓVENES



Igualmente, las medidas apoyan especialmente la incorporación de jóvenes y mujeres a actividad agraria, además del reconocimiento del papel de la mujer en el mundo rural.



Un Plan de Empleo Joven o la implantación de programas de Erasmus Rural son algunas de las fórmulas establecidas en la ley para las personas jóvenes. Incluye, además, medidas para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de apoyo a la identidad de género y a la diversidad afectivo sexual.



También la Ley define políticas que faciliten el acceso de la población a una vivienda digna, la rehabilitación de las que estén vacías, con posibilidad de hacer un censo de las que estén desocupadas, además de instrumentos financieros o ayudas para el acceso a colectivos vulnerables, mujeres y jóvenes.



Además, incluye otras medidas que tratan de revertir el saldo migratorio, facilitando el retorno de los extremeños a la región y la acogida a nuevos pobladores.



EMPLEO



La ley establece, en el marco de las políticas activas de empleo, que la Junta de Extremadura desarrollará programas específicos dirigidos a la fijación de la población y podrá elaborar Planes Territoriales de Empleo adaptados a las necesidades, con especial atención al relevo generacional, a la igualdad de género y a los empleos asociados a los sectores estratégicos regionales.



También establece la Formación Profesional para el Empleo de carácter estratégico para Extremadura, que permitirá que el Servicio Extremeño Público de Empleo pueda otorgar subvenciones de concesión directa al desarrollo de acciones formativas para el empleo previstas en proyectos empresariales considerados estratégicos.



En cuanto al fomento del emprendimiento, incluye criterios de discriminación positiva en el mundo rural en las bases reguladoras de las subvenciones que incentiven la inversión empresarial.



AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



En la misma línea, la incidencia de la agricultura, la ganadería, las políticas forestales y de desarrollo rural en la fijación de la población al territorio está presente en esta norma.



Apuesta por las inversiones que contribuyan a la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas: el regadío como ejemplo de agricultura productiva, sostenible y generadora de empleo y las infraestructuras rurales (caminos rurales, vías pecuarias, dehesas boyales) como vehículos necesarios para dar salida a las producciones agrarias y para conformar proyectos atractivos de turismo rural y agroturismo.



Del mismo modo se incentiva la diversificación de la actividad económica de las zonas rurales a través de las estrategias de desarrollo local participativo, la innovación y las energías renovables en el campo.



Ademas, para garantizar el transporte regular de viajeros en las zonas rurales, la ley establece que se pueden combinar distintas fórmulas, desde el transporte a demanda hasta el colaborativo, contando con la aplicación de nuevas tecnologías intermodales.



Por otra parte, la ley indica que la Junta de Extremadura impulsará una "plena" conectividad territorial, con una "adecuada" cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil.