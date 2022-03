En Mérida,Feijoo: Tengo más experiencia en gestión que la mayoría de los ministros juntos

Y, en relación al proyecto, "hemos meditado, cocinado, ordenado, trabajado y asegurar llevo toda la vida intentando aprender, trabajando todo lo que puedo y estudiando todo lo que soy capaz", añadiendo que "sé que no va a ser fácil pero, lo vamos a hacer mejor...me presento para que el próximo Presidente del Gobierno sea del Partido Popular".

Respecto a su modelo de gestión, "recordar que el dinero públco es un buen escaso, susceptible de usos alternativos", se debe saber usar, no como ahora que "tenemos el Gobierno más caro de la historia" y, esó lo dice la nómina de sus muchos Ministros, sus muchos Secretarios de Estado, sus muchos Directores Generales, sus muchos asesores....

En el Palacio de Congresos de la capital emeritense, el también presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado su campaña hacía el liderezgo del PP nacional en el próximo Congreso de Sevilla, ha recordado que "hay muchos centralistas que están de acuerdo en que España afronta uno de los peioros momentos de su historia reciente, con el peor gobierno de su historia reciente...es el más caro, el más débil, el más dividido, el más inexperto...."

Para Feijoo, "la mayoría de las declaraciones de Sánchez también son contradictorias con las de otro día....no hay dias para leer todas sus contradicciones....", recordando que "el dinero público es el dinero que pone sus ciudadanos, con sus aportaciones en compras con IVA, con reducciones es sus nóminas....dinero privado que, a través de impuestos, se convierte en dinero público...es el esfuerzo de los trabajadores".

Así, ha matizado que "no soy un político de moda pero, tengo más experiencia en la gestión de las cosas que la mayoría de los ministros juntos", mencionado la gestión sanitaria, "desde que una bebe nace, hasta que después 90 años se va....a nadie se le pide la renta, no se echan cuentas, convierte a España en el primer país de mundo en transplante de órganos, por ejemplo".

Para Feijoo, "necesitamos un gobierno responsable, la responsabilidad es unirse en los momentos complicados y, gobernar que es tomar decisiones en los momentos precisos y, el Gobierno llega tarde y no se puede esperar a final de mes y cada mes nos cuesta más llegar a fin de mes...ayudas a la industria no van a servir de nada, si no hay industrias".

De esta forma, ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "actúe ya" para "dar una salida a los productos perecederos y de primera necesidad" ante la huelga de transportistas.

En este sentido, ha pedido que, "por lo menos que se saque la leche de las granjas, que se desbloquee el pescado de las lonjas, que se saque la carne de los mataderos", para que "no arruinen a más gente mirando para otro lado e insultando a todo el mundo porque simplemente quieren llegar a fin de mes".

Ante esta situación, el también presidente gallego ha reivindicado que "la carne, el pescado y los productos perecederos no pueden esperar a que el presidente acabe sus viajes", experando que "la tragedia no pase a enfrentar a los agricultores y a los ganaderos con los transportistas".

Feijoo confia en que "se oigan las justas reivindicaciones de todos, que se sosieguen los problemas los intensos que tenemos", así como que "se saquen los productos perecederos", hablando con los transportistas y buscando "fórmulas de solucionar problemas, y no de dividir problemas" pues, "un Gobierno que ante las dificultades divide a su gente, no merece seguir gobernando".

El candidato a la Presidencia del PP ha insistido en que "el Gobierno ya llega tarde", porque los sectores productivos no pueden "esperar a fin de mes" para que se aprueben medidas ante la situación actual, porque "llevamos esperando varios meses a que llegue el fin de mes y cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes".

Por eso, el candidato a la Presidencia del PP ha reivindicado que tomar "medidas como una bajada drástica de impuestos no es un mantra, es imprescindible, no estamos disminuyendo los ingresos de las administraciones pública", sino que se está "dejando de pedirle a la gente que pague un dinero que no tiene".

Feijóo ha alertado de que en la situación actual "cierran las explotaciones, se tira la leche, se sacrifican las cabezas de ganado y se deja el pescado pudrir en las lonjas porque no hay nadie que lo lleve a los mercados".

Por eso, el presidente gallego ha reclamado que se hable con los transportistas en huelga pues, "nos han dicho que quieren hablar pero nadie les recibe", ni la ministra de Transportes ni los delegados del Gobierno, ha lamentado Feijóo, quien ha criticado la "soberbia" del Ejecutivo por no reunirse con este sector.

En ese sentido, ha defendido que los transportistas, los marineros, los ganaderos, los agricultores, las industrias o las familias con coche "no son enemigos del Gobierno, todos ellos son personas que quieren vivir, quieren trabajar, llegar a fin de mes, y quieren que el Gobierno les escuche".

"APOSTAR POR LO RURAL ES APOSTAR POR ESPAÑA"

El candidato a líderar el PP se ha referido a la manifestación que el mundo rural ha protagonizado este domingo en Madrid, tras lo que ha reafirmado que "apostar por lo rural es apostar por España", y además es "la mejor política demográfica, es lo verdaderamente ecológico porque la tierra productiva es la tierra cuidada".

Ante esta situación, Feijóo se ha preguntado "¿cómo responderá el Gobierno ante tantos mensajes diáfanos y contundentes?", tras lo que ha planteado "¿qué tiene qué pasar en el campo español para que el Gobierno actúe?", ha dicho.

Ha añadido que el mundo rural "necesita infraestructuras, un impulso económico y prioridades", ya que según ha reivindicado, "sin compromiso con el campo, éste será el Gobierno vacío de la España vacía", exigiendo al Gobierno Central que "atienda al campo, pongámonos a trabajar y solucionemos esto mañana, no pasado ni a fin de mes".