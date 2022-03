García Seco confirma "varias" detenciones en la región por el paro en el transporte

Ep

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha confirmado que ha habido "varios" detenidos por acciones violentas durante estos días de paro en el transporte por carretera.



García Seco ha señalado que ha habido "incidentes" en toda Extremadura pero de "pequeños grupos" que están actuando de "forma coordinada" extendiéndose por todo el territorio, y "haciendo daño a las ganaderías, a las explotaciones y a los transportistas que quieren ejercer su actividad, a las industrias que quiere abrir, y están haciendo daño de forma puntual y en todo el territorio".



Aunque no ha dado el número exacto de detenidos ni ha aclarado las circunstancias, sí se ha referido a la "marcha lenta" de camiones y tractores que tiene lugar este viernes en la A-66 y la A-5 en los alrededores de Mérida, que está siendo custodiada por la Policía y la Guardia Civil para garantizar la circulación por estas vías, la cual, hasta el momento, "se produce con fluidez".



La delegada ha asegurado que "todos" los agentes disponibles están trabajando estos días haciendo de escoltas a convoyes y se están organizando servicios esenciales para garantizar que los productos lleguen a la población o las empresas.



Según García Seco, es el caso de los productos farmacéuticos, donde tanto en Badajoz como en Cáceres, se ha organizado una escolta especial porque el paro en el transporte "puede provocar también desabastecimiento a farmacias y hospitales y esto es un asunto muy preocupante", ha dicho. Por ello, este tipo de productos están siendo distribuidos acompañados por la Guardia Civil para que no haya incidentes en su traslado.



Junto con ello, ha criticado a los convocantes de esta huelga que "impide que lleguen medicinas a los enfermos" o que no lleguen alimentos a las explotaciones donde se puede morir el ganado, y que "está consiguiendo que agricultores y ganaderos después de meses de trabajo y esfuerzo no puedan sacar sus productos al mercado y no los puedan vender".

Así, ha cuestionado "¿qué tipo de protesta es ésta?" calificando la situación como "muy preocupante" porque es desconocida hasta ahora pues, "un grupo de personas ha decidido protestar de una forma egoísta en la que están poniendo en riesgo la economía de muchas pequeñas y medianas empresas y el abastecimiento a la población".



Asimismo, ha criticado que los conductores que quieren trabajar "tienen miedo" de "ser agredidos y de que les rompan las lunas, les pinchen las ruedas o les insulten... y esto no puede ocurrir en un estado de derecho, porque hay muchas formas de protestar y ésta no es la más adecuada".



Ante esta situación, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad "están alertadas", para garantizar la seguridad en los abastecimientos y que "quienes quieran trabajar puedan hacerlo", ha dicho, ya que se trabaja para "conjugar estos hechos que se están produciendo con el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos".



García Seco ha hecho una llamada a la calma y a que "se manifiesten sin violencia porque la violencia no lleva a ningún sitio", y ha ensalzado la labor de los policías y guardias civiles que "están dando la cara", al tiempo que se ha solidarizado con los ganaderos y agricultores que "siguen intentado sacar sus productos".

Y, ha concluido que "es una pena que las personas no puedan desarrollar sus proyectos de vida porque algunos quieren manifestar sus protestas de forma violenta".