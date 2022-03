UPA-UCE reclama servicios mínimos en transporte para que se pueda alimentar a los animales

La organización agraria UPA-UCE, entre otras cuestiones, reclama servicios mínimos en el transporte para que los ganaderos extremeños puedan alimentar a los animales.



Cuando se va a cumplir el cuarto día de huelga convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, según UPA-UCE, los ganaderos extremeños se enfrentan a la "falta" de abastecimiento de las materias primas necesarias, como piensos, para alimentar a sus animales.



Añade igualmente que la industria de la alimentación animal no puede abastecerse de materias primas para elaborar alimento para ganado ni tampoco puede hacer llegar dicho alimento a las explotaciones ganaderas de la región.



Con ello, UPA-UCE Extremadura reclama el establecimiento de servicios mínimos que garanticen el abastecimiento de alimentos para todas las explotaciones ganaderas ya que, de continuar esta situación, las consecuencias serán de "un enorme calado", no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el cumplimiento de las leyes de Bienestar Animal.



Al respecto, incide en que además el desplazamiento de los animales destinados a sacrificio también se está viendo "perjudicado" por la huelga, tanto en pollos como en cerdos.



GARANTÍA EN LA APORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS



De este modo, para que los suministros necesarios de piensos puedan seguir realizándose de manera regular será necesario, a su vez, según la organización agraria, que se garantice la aportación de materias primas para las fábricas que se encargan de elaborar los piensos.



"Ya hemos pedido a la Delegación del Gobierno que se implique y se preocupe de garantizar el transporte alimenticio que demandan las explotaciones ganaderas extremeñas. Si no se cumple, nos enfrentaremos a una situación catastrófica en todos los sentidos", destaca UPA-UCE.



La organización agraria, asimismo, quiere dejar "claro" que respeta al sector que convoca la huelga pero mantiene que esto no puede suponer unos daños "irreversibles" a determinados sectores como son los ganaderos. "Necesitamos la implicación de la Delegación del Gobierno para que actúe en los piquetes que sea necesario garantizando que nuestro ganado no se queda sin el pienso necesario para sobrevivir", pide.



Al mismo tiempo, UPA-UCE Extremadura alerta también de que al desabastecimiento de los piensos necesarios para alimentar al ganado se suma desde hoy la suspensión de la actividad de la industria láctea española, poniendo así "en riesgo" la distribución de alimentos básicos como la leche y los lácteos en todo el país debido a la huelga de transportes.



Según incide, las fábricas también han visto "interrumpido" el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y para el traslado del producto final a las cadenas de distribución, por lo que "se ha anulado la capacidad de envasado, de almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario".



"Esta paralización está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales inevitables ya que supone la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas y, sobre todo, se pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas como son la leche y los lácteos", apunta la organización agraria.



Y, UPA-UCE Extremadura vuelve a insistir en que "con las cosas del comer no se juega" y desde el "máximo respeto" hace un llamamiento al sector del transporte "porque la cadena alimentaria no puede detenerse".