La Junta no ve "problema real" en convivencia entre educación pública y concertada

Ep

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura no percibe un "problema real" en la coexistencia entre la educación pública y la concertada en la comunidad, sino que ambos modelos conviven "perfectamente" (con una tasa de un 80 por ciento-20 por ciento en favor del primero).



De este modo, lo ha defendido el director general de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta, Juan Pablo Venero, quien ha pedido a los grupos políticos que no traten de generar "conflicto" entre el modelo de centros de titularidad pública y los concertados, ya que la convivencia entre ambos "no es un problema real".



"No podemos hacer del conflicto entre la titularidad de los centros públicos y los de titularidad concertada, privada, sobre todo porque no lo percibimos como un problema real. No percibimos esta convivencia o estas fricciones como un problema real", ha dicho.

Junto con ello, añade que "hay otros problemas reales de la gente", ha espetado Venero en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, sobre centros concertados este jueves en comisión parlamentaria en la Asamblea.



Con ello, tras defender que la Junta actúa "siempre" dentro de la "legalidad" en las decisiones educativas que adopta, y sin querer mostrar en todo caso "triunfalismos", ha pedido a los partidos que no se trate de hacer "un problema donde no lo tenemos" (en alusión a la convivencia educación pública-educación concertada) y que, en todo caso, se mantenga como "columna vertebral" de Extremadura la educación "universal, gratuita y pública".



En este punto, el director general ha defendido que la Junta toma las decisiones en materia educativa garantizando el "cumplimiento de la ley", tanto lo estipulado en la Constitución Española como en la Ley de Educación extremeña, tras lo cual ha subrayado que en Extremadura "el modelo educativo no presenta fricciones" pues, aproximadamente, tiene una convivencia del 80 por ciento-20 por ciento en la educación pública y la concertada, lo que no responde a la realidad de otras CCAA; "en Extremadura, el modelo educativo es un modelo que convive perfectamente".



Cabe destacar que estaba previsto que a la pregunta de Unidas por Extremadura respondiese este jueves en comisión parlamentaria el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, aunque éste no ha podido hacerlo por encontrarse afectado por Covid-19.



PÉRDIDA DE POBLACIÓN ESCOLAR



Así, en respuesta la pregunta de Unidas por Extremadura sobre si la Junta va a reducir o eliminar conciertos educativos para el curso próximo, Juan Pablo Venero ha respondido que ahora mismo esa información no está disponible por cuestión de procedimiento.

"Ahora mismo, la consejería no tiene esa información aunque sí tiene evidentemente algunas certezas", ha señalado.



Con ello, y tras reconocer no obstante que un escenario de pérdida de alumnado ha llevado a la reducción este curso de 18 unidades, ha explicado que, una vez publicada la resolución de ratios mínimos y la orden de convocatoria, tratará la Consejería de Educación "como siempre" de actuar en cuanto a los conciertos educativos "con flexibilidad y con rigor técnico" como corresponde a este tipo de procedimientos.



En todo caso, el director general ha recordado que "evidentemente" la oferta educativa "tendrá que ajustarse a la pérdida de población escolar y sobre todo a garantizar la educación universal"; defendiendo que la oferta educativa en la región se desarrolla "acorde a la legalidad", tanto en el derecho a la libertad de enseñanza y a una educación básica y obligatoria.



En este punto, ha recordado también que la Ley de Educación de Extremadura, que tuvo un amplio consenso, refleja "claramente" en sus principios y en el artículo 5 el objetivo de asegurar una "respuesta ajustada siempre desde los principios de economía y eficiencia del gasto público".



POSTURA DE UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Joaquín Macías, ante la situación en los últimos cursos de una "acusada" bajada de la natalidad en Extremadura que provoca que cada vez haya menos niños que acuden a los centros educativos, ha criticado que la Consejería de Educación esté abordando el "cierre" de algunos centros públicos como el Cristo de Villanueva de la Serena o el Juan XXIII de Mérida.



En este sentido, ha afirmado que la Junta mantiene una "falta importante de previsión" que está provocando "por la vía de los hechos" que "lo que se puede cerrar es la escuela pública pero no la concertada que tiene un marco de estabilidad de cuatro años".



Con ello, Macías ha advertido de que "no está garantizado que se mantenga una red pública con todas las garantías" en la región mientras se mantiene la "estabilidad" para los conciertos educativos, y ha insistido en que para Unidas por Extremadura "no se puede cerrar centros públicos sin cuestionar la asignación que se da a la privada".



"Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución, que hace muy bien en amparar la libertad de los padres a dar la educación a sus hijos que consideren pertinente", ha sentenciado Macías, quien ha pedido a la Consejería de Educación que se establezca un plan para que "no se cierren plazas públicas mientras se siguen manteniendo convenios con la privada".



Así, ha reconocido que le "sorprende" que mientras que la educación concertada cuenta con un decreto que le otorga un "paraguas de cuatro años" para los conciertos, "no se conoce ningún estudio de la consejería en el que se haya previsto, que siempre hay oscilaciones, la evolución de los alumnos, de las matriculaciones y dónde va a hacer falta que haya más plazas que no son públicas y que por lo tanto tienen que ser concertadas y dónde no".



"Vemos una falta importante de previsión", ha dicho, lo que provoca --lamenta-- "por la vía de los hechos" que "lo que se puede cerrar es la escuela pública pero no la concertada que tiene un marco de estabilidad de cuatro años".



Además, sobre el cierre del Colegio Juan XXIII de Mérida, Joaquín Macías ha criticado que la Junta "no ha hablado" con la comunidad educativa, sino que ha aplicado una política de "hechos consumados" con el argumento de que "es una decisión tomada por el bien de los alumnos y alumnas".



CIERRE DEL DEBATE



Finalmente, en su turno final, el director general de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta, Juan Pablo Venero, ha rechazado que algún grupo político pueda pensar que la Junta no defienda con suficiente claridad a la enseñanza pública.



"Lo hacemos con toda la claridad y con todos los derechos de todos los ciudadanos", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que la Administración regional no se guía por las "banderas políticas" a la hora de tomar decisiones por el "bien común" en materia educativa.



Así, ha insistido en que hay que evitar el "conflicto" entre el modelo de centros públicos y los concertados, "sobre todo porque no lo percibimos como un problema real (dicha convivencia)", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que la Consejería de Educación percibe "otros problemas reales de la gente".



Entre dichos "problemas reales" y "retos", ha citado que en su consejería están "muy preocupados" por el equilibrio emocional de las personas por la pandemia. "Porque las familias y los alumnos están sufriendo mucho, lo que está afectando a la convivencia y al rendimiento académico", ha señalado.



En este marco, ha recordado que por eso ha seguido planteando la Junta los refuerzos Covid en las aulas, así como se han reforzado los equipos de orientación en Primaria y se han aplicado refuerzos escolares en casa a niños que lo necesiten.