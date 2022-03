Monago: Fusión Don Benito y Villanueva es ejemplo de utilidad de política para ciudadanos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado hoy que el proyecto de fusión de las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena es un "ejemplo de utilidad de la política" para los ciudadanos y para los intereses de la región.

Durante la comparecencia de los alcaldes de ambas localidades en la Comisión de Entidades Locales del Senado, celebrada hoy en la Cámara Alta, Monago ha expuesto la posición del Grupo Parlamentario Popular mostrando el apoyo rotundo a la fusión y destacando que el día de hoy "es una jornada histórica que debe sentirnos dichosos y orgullosos de este momento".

El presidente del PP ha recordado que la comparecencia de ambos regidores fue impulsada de manera conjunta por los dos senadores por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura que, a pesar de pertenecer a distintos grupos políticos, han querido trabajar de manera "conjunta, igual que lo están haciendo las corporaciones municipales" de ambos municipios y porque "había confluencia de intereses como es el amor por Extremadura y la necesidad de buscar soluciones a los problemas".

Tras recordar que ya en el siglo XX se hablaba del proyecto de fusión, Monago ha destacado la consulta ciudadana celebrada el mes pasado y que obtuvo un amplio respaldo por parte de ambas poblaciones como un hecho "decisivo" para seguir abordando las próximas etapas de dicho proyecto.

También, ha afirmado que el PP "cree en la fusión y cree que va a ser positivo no sólo para Don Benito y Villanueva de la Serena, sino para Extremadura y el conjunto de España" porque "la unión es una semilla de esperanza" para el futuro de las próximas generaciones.

El presidente del PP ha destacado la labor encomiable de los alcaldes, las corporaciones locales y la sociedad civil de ambas localidades que "se han echado el proyecto a la espalda y han puesto todo su caudal político en un objetivo común, que es construir la tercera ciudad de Extremadura".

Para Monago, ante este proyecto, "había dos opciones: ser testigo o ser protagonista y desde el primer minuto decidimos poner nuestro granito de arena" destacando la importancia de "tender puentes por encima de las ideologías" y por lo que "hoy Extremadura es noticia por un hecho inusual: por unir y no separar, por sumar y no por restar, por colaborar y no por competir".

El presidente del PP ha destacado que de dicha fusión surgirá una ciudad más moderna, sostenible, que creará más empleo y más oportunidades. Además, también ha señalado que se mantendrán sus señas de identidad intactas y que permitirá acceder a más fondos del Estado o de la Unión Europea que hasta el momento eran inalcanzables.

Y, ha agradecido la oportunidad que le dieron ambos alcaldes al contar con su opinión en los albores del proyecto en su calidad de ex presidente de la comunidad autónoma y ha destacado que, "desde el primer minuto les dije un sí rotundo", por ser un proyecto "bueno para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestra tierra" y "el tiempo nos está dando la razón".