APAG Extremadura pide que se suspenda la entrada en vigor de la PAC en 2023

Ep.

APAG Extremadura ha pedido que se suspenda la entrada vigor de la PAC en 2023 y la puesta en marcha de una serie de medidas para ayudar a paliar la situación por la que atraviesa el sector primario que no sean "paños calientes".



Así se ha mostrado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el de APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, en una rueda de prensa conjunta ofrecida este martes en Mérida.



Entre las medidas, como ha avanzado Metidieri, se encuentra la exención del gravamen por el uso del agua en el regadío, posibilitar que los regantes hagan contratos de temporada con las eléctricas, crear un fondo nacional de crisis y la puesta en marcha de ayudas directas de mínimis a las explotaciones gravemente afectadas.



Tabién facilitar financiación al sector para evitar el cese de la actividad, exención en los pagos a la Seguridad Social, reducción de módulos en el IPRF y aumento del IVA en tres puntos en todas las producciones agrícolas y ganaderas.



Además de la exención del IBI rústico y en las tasas agroganaderas, medidas de control en los precios de los insumos, medidas fiscales o incrementar la bonificación del gasóloeo agrícola.



De este modo, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha lamentado que la situación del campo se va "deteriorando cada día" debido a la fuerte subida del coste de los insumos, a la burocracia y exigencias medioambietales cada vez mayor, a la situación agudizada por los efectos de la sequía, la reforma laboral y la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias derivadas de la guerra.



Ante esta situación ha criticado que la única respuesta de la administración ha sido "mirar hacia otro lado", al tiempo que ha criticado que, pese a la consideración de "esenciales" durante la pandemia, ahora el sector primario solo lo es para "engordar las arcas del Estado".



Además, según Metidieri, ante las reiteradas peticiones del sector la única respuesta, por parte de la Delegación del Gobierno, ha sido dar palos a agricultores y ganaderos en las últimas movilizaciones convocadas.



De la misma manera, ha criticado que hasta la fecha no se ha constituido la Mesa de la Sequía en la región y ha lamentado que la reforma laboral no contempla la temporalidad de las campañas agrícolas y su puesta en marcha hará más difícil la "armonía entre el empresario y el temporero", como la "hay actualmente con los contratos temporales".



PROPUESTAS DE APAG



Por ello, las propuestas de APAG para intentar aliviar la situación del sector van encaminadas a que la reforma laboral reconozca la temporalidad de las campañas, a la convocatoria de "una vez por todas" de la Mesa de la Sequía y que Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) corte el caudal ecológico.



También, y sobre la petición de precios justos, las organizaciones agrarias han demandado que se oficialicen los costes de producción, ya que de no hacerse no servirá para nada la Ley de Cadena Alimentaria, y han añadido que dichos costes se deben oficializar a los precios actuales de los insumos.



También, en cuanto al precio de los insumos, ha demandado control de los gastos y compensaciones fiscales, además de habilitar medidas naturales para los cereales. "No se puede estar pagando los fitosanitarios como se están pagando ahora mismo, enriqueciendose las multinacionales, y que no se permita la quema de rastrojos", ha añadido.



De igual forma, Metidieri ha pedido la retirada de todas las exigencias ambientales de la reforma de la PAC y ha criticado que la invasión de Rusia a Ucrania ha venido a sacar las "vergüenzas y debilidades del modelo europeo", que no da soluciones a los problemas derivados de la guerra y establece que sean los Estados miembros los que tomen las decisiones.



SUSPENSIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PAC EN 2023



Por su parte, el presidente APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha considerado necesario que en el contexto actual se suspenda la entrada en vigor de la PAC para el año 2023, que ha quedado "desautorizada" y "obsoleta".



Por ello, ha considerado que debe de abrirse un periodo de reflexión en la UE sobre si hay que cambiar o no los mecanismos de "excesiva protección ambientalista" y ha apostado por que España pida un año de atraso y la "posible reformulación" del Plan Estratégico de la PAC.



García Blanco también ha criticado que el presidente la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya tenido que acudir a La Palma a la Conferencia de Presidentes para "descubrir" que en Extremadura existen 400.000 hectáreas de barbecho sin utilizar y proponga que se utilicen para sembrar maíz, girasol o arroz.



Así, ha considerado que de lo primero que se tenía que haber dado cuenta el presidente extremeño es que el "incremento desmesurado" de las figuras de protección ambiental en Extremadura ha llevado a que haya un "abandono de tierras agrarias", por lo que ha pedido que se dé marcha atrás en este sentido para poder asegurar la autonomía alimentaria.



También ha considerado urgente y está autorizado en tiempos de sequía ha dicho, la intervención de 150 hectómetros cúbicos del caudal ecológico del Guadiana para sembrar maíz y arroz, a lo que ha añadido que no sabe a qué están esperando para tomar esa decisión.



Por su parte, ha pedido "tranquilidad" en cuanto al aceite de girasol, porque se cuenta con un producto de mayor calidad, como es el aceite de oliva, producto del que existe disponibilidad.



También ha criticado García Blanco que el ministro de Agricultura, Luis Planas, parece que prefiere importar maíz transgénico de Argentina y Brasil en lugar de favorecer que los agricultores españoles siembren en barbecho este tipo de producciones.