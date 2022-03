La Junta cree que "seguro" medidas real decreto ley sobre efectos sequía "vienen a ayudar"

Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, ha indicado que, a falta de analizar el contenido de lo que se apruebe, "seguro" que las medidas del real decreto ley que sacará adelante el Gobierno central para paliar los efectos de la sequía "vienen a ayudar" y a "intentar apoyar a los agricultores".



"Vamos a esperar lógicamente a ver cuáles son las que se publican. En todo caso, seguro que las que sean, a lo mejor no son todas las que queremos, pero seguro que vienen a ayudar y a intentar apoyar a los agricultores en este periodo de sequía tan importante", ha apuntado García a preguntas de los medios este martes antes de intervenir en la inauguración este martes en Mérida de la II Jornadas de Fruticultura y Poscosecha en Extremadura.



En este sentido, en referencia al real decreto ley que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este martes sobre dicha temática, la consejera ha recordado que la Junta de Extremadura ya solicitó en la reciente Mesa de la Sequía nacional una serie de medidas, y ha invitado en todo caso a esperar a determinar el contenido exacto de lo que sacará adelante el Gobierno central. "Vamos a esperar a ver cuáles son" las medidas aprobadas, ha espetado.



Por otra parte, sobre en qué medida pueden paliar la situación de sequía en el campo extremeño las lluvias que se están registrando estos días, Begoña García ha dicho que "las lluvias a nivel de campo, de ganadería, de que se llenen las charquetas en las explotaciones es fundamental, va a servir para que el ganado pueda pastar", aunque ha reconocido que "es verdad que estas lluvias no van a suplir el regadío" porque "la necesidad de agua en el regadío es muy importante que unas lluvias no van a ayudar".



"Pero sí ayudan a la otra parte (para que el ganado pueda pastar), son siempre bienvenidas y ojalá se mantenga así mucho tiempo para mejorar la situación (de lluvias)", ha recalcado.