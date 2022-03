Vara defiende la gestión realizada por el Gobierno regional en materia agraria y ganadera

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este jueves la gestión realizada en los últimos años por el Gobierno regional en materia agraria y ganadera.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo regional ha abogado por el trabajo conjunto de todos los grupos políticos para "encontrar soluciones ante los graves retos" que en estos momentos tiene la sociedad.

Así se ha pronunciado el máximo mandatario extremeño durante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que los tres grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-, han coincidido en preguntarle por las medidas que prevé tomar la Junta de Extremadura para paliar la situación que atraviesa el campo extremeño ante la sequía, el precio de los insumos y ahora la guerra en Ucrania.

En este sentido, el presidente autonómico ha relatado las diferentes acciones “que se han hecho y que vamos a seguir haciendo” como reivindicar ayudas de mínimis, del Estado, para agricultores afectados por no poder regar, solicitar autorización para destinar presupuesto regional y ponerlo encima de la mesa.

Fernández Vara también ha aludido a ayudas para la agroindustria y cooperativas por falta de actividad, ayudas comunitarias para los afectados por la sequía, exención de la tarifa de utilización del agua y canon de regulación a los regantes, deducciones fiscales o el incremento máximo del anticipo de la PAC para los pagos directos a partir del 15 de octubre.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo regional ha apuntado también a la aplicación de la cláusula de fuerza mayor que permite flexibilizar ciertas obligaciones del pago verde, préstamos subvencionados del ICO o disminución del número de peonadas de los trabajadores agrarios.

Además, el máximo mandatario extremeño ha explicado que se ha trabajado también en intentar tener la mejor PAC posible para agricultores y ganaderos de la región en un escenario de pérdida de un importante donante como era el Reino Unido, que hubiera justificado una caída del presupuesto de la Política Agraria Comunitaria, y se ha conseguido mantener el presupuesto, lo que, a su juicio, "es una verdadera conquista".

Pero, también, introducir en ella elementos que eran auténticos retos para el mundo agrario, “como era que las primeras hectáreas fueran las que más cobraran, como es toda la incorporación de los jóvenes, como es todo lo que representa y significa la única región para el regadío o lo que es mantener la región del tabaco”, ha aseverado.

Y es que para Fernández Vara “tenemos que actuar de forma contundente desde Extremadura, España y Europa, porque no es una medida lo que esto necesita, son muchas medidas y sobre todo un planteamiento estratégico de la Unión Europea para que esto, si es posible, no vuelva a ocurrir y eso no se consigue con grandes palabras ni con grandes declaraciones, se consigue con mucho trabajo y es lo que convoco que hagamos y estamos haciendo”, ha señalado.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que la ley de la cadena alimentaria es la mejor solución de las posibles y ha recordado que desde la Junta de Extremadura se ha solicitado la mesa de la sequía y dirigido al Gobierno de España y éste a la Unión Europea pidiendo “todo un catálogo de soluciones que están perfectamente descritas y que tienen que ver con todo el círculo de la economía agraria que conocemos”.

A este respecto, Fernández Vara ha subrayado que entre todos se debe buscar un conjunto de medidas que “nos puedan llevar a encontrar la solución, que no va a ser fácil”, según informa la Junta en una nota de prensa.

"Vienen tiempos muy complejos", por lo que “tenemos que intentar estar a la altura que de nosotros se reclama”, ha insistido el presidente autonómico.

Para finalizar, Vara ha adelantado que “estamos trabajando para que el campo encuentre como siempre hizo en nosotros el apoyo, la ayuda y el respaldo”, ha concluido.