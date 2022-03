Vara: "Mientras haya pobreza, seguirá existiendo desigualdad y la mujer no será libre"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este martes que "mientras haya pobreza, seguirá existiendo desigualdad", y esto hará que "la mujer no pueda ser libre".

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones durante el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, este martes, 8 de marzo, celebrado en la Asamblea de Extremadura, donde ha abogado por seguir tomando medidas "reales y efectivas" para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha hecho hincapié en que el "gran obstáculo" para lograr la verdadera igualdad es la pobreza, puesto que ésta trae consigo deterioro en los cuidados, en los recursos de las familias y “todo eso hace a la mujer cada día menos libre”.

No obstante, el presidente autonómico ha insistido en que cuando en un país se aprueba una reforma laboral, medidas de conciliación, ingreso de mínimo vital o salarios mínimos para los trabajadores y trabajadoras se está luchando por la igualdad.

RECUERDO A LAS MUJERES UCRANIANAS

Ante la presencia del resto de miembros del Consejo de Gobierno, así como representantes institucionales y políticos, y agentes sociales y económicos, Fernández Vara ha comenzado su intervención trasladando su solidaridad a “todas las madres ucranianas” que huyen del conflicto bélico y que “van a ser las verdaderas refugiadas con sus hijos pequeños, mientras sus maridos, padres y compañeros tendrán que permanecer en la guerra”.

Y es que, según sus palabras, “muchas cosas que pensábamos que no íbamos a vivir, las estamos viviendo con toda su crudeza y realidad”, ha lamentado ante el hemiciclo.

Por ello, ante este 8M, el jefe del Ejecutivo regional ha abogado para que esta fecha sirva para “poner el contador a cero y ver todo lo que queda todavía por andar y por hacer”.

Además, y en referencia a los resultados de la encuesta del CIS, ha calificado de “magnífica noticia” que “los jóvenes, quienes van a protagonizar el futuro de nuestro país, tengan una manera de entender tan preferente sobre la causa de la igualdad”.

Según ha recordado, una gran mayoría de jóvenes entienden el feminismo como su segunda opción de ideología, por lo que "esta sana idea que hay detrás del feminismo como valor”, los jóvenes “lo están incorporando a su arsenal de convivencia, pensando de una manera bastante natural”.

De hecho, a colación de esto último, Fernández Vara ha destacado que el feminismo es “esencialmente transversalidad” a través de la aplicación de la perspectiva o del enfoque de género al conjunto de las políticas públicas, pero ha advertido que “aún queda mucho por hacer” en las Administraciones Públicas.

DIAGNÓSTICO DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha resaltado que la Junta de Extremadura va a llevar a cabo un diagnóstico de género en la propia Administración, como paso previo al compromiso en las leyes y a los acuerdos firmados con los agentes sociales y económicos de la región.

A su entender, “es importante que hagamos buenos diagnósticos, no para arrojarlos a la cara a nadie sino para entre todos, intentar seguir mejorando las cosas”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Como no podía ser de otra forma, el presidente autonómico también ha hecho referencia a la violencia de género, señalando que es mucho más fácil que exista "cuando la mujer no es independiente, no se puede valer por sí misma y no tiene un proyecto propio". Un aspecto, según sus palabras, que hay que tener en cuenta para luchar contra la misma.

ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Para finalizar su intervención, Fernández Vara ha reclamado en la abolición de la prostitución, un tema, pendiente para nuestra generación. “Al final unos compran cuerpos y otras venden su cuerpo, y eso es algo que debería ser incompatible con una convivencia libre y democrática”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo regional.

Por último, el máximo mandatario extremeño ha indicado que "si somos capaces de lograr la abolición de la prostitución, conseguiremos que haya formado parte de un mal sueño en la historia de España", ha sentenciado.