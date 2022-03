Badajoz contará con albergue temporal para personas en tránsito hacia aeropuerto de Lisboa

Ep.



El Albergue Juvenil de Badajoz se habilitará como un espacio de atención temporal para personas en tránsito que han salido de Ucrania por la guerra y que tienen como objetivo alcanzar el aeropuerto de Lisboa para viajar a sus países de origen u otros destinos.



Así lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien este fin de semana se ha detectado esta nueva "necesidad", y que así se lo ha trasladado al secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea Cortijo.



Unas "personas en tránsito" con las que "el ministerio no había contado", ha dicho Vergeles, que son aquellas que salen de Ucrania y que quieren ir a otros países, y que usan el tren español u otros medios de transporte como parte del trayecto hacia el aeropuerto de Lisboa, para desde allí poner rumbo a otros destinos.



En este sentido, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Badajoz por ceder las instalaciones del Albergue Juvenil con este fin, para el cual se estudiarán otros dispositivos para llevar a cabo este "acogimiento muy temporal, que será de unas horas", para el que además ha apuntado la necesidad de coordinarse con Adif para saber "cuántas personas están en tránsito".



Asimismo ha dado las gracias a la labor de Cruz Roja, ya que "si no pueden salir en el entroncamiento entre las líneas ferroviarias española y portuguesa, tienen que fletar autobuses para desplazar a esas personas al aeropuerto".



Así se ha expresado Vergeles en respuesta a los medios de comunicación con motivo de la presentación del II Plan de Prevención y Abordaje de las Conductas Suicidas en Extremadura, en Mérida.



El responsable de las políticas sociales de la comunidad no ha podido precisar aún el número de personas procedentes de Ucrania que serán atendidas en la región, si bien ha señalado que desde que el viernes se colgara el formulario para poder inscribirse como familia acogedora, se han recibido durante el fin de semana 44 solicitudes.



Estas plazas se sumarán a la red de centros que finalmente sean habilitadas para acoger refugiados, pero insiste en que en estos momentos resulta "difícil dar un número" porque las necesidades que están surgiendo están siendo "muy dispares" y porque "la realidad del éxodo está siendo muy diferente" a episodios anteriores. "Nos iremos adaptando", ha puntualizado.



En cuanto al perfil de estas personas que llegarán a Extremadura, ha señalado que "generalmente" serán niños, pero pueden acoger a familias. En este punto, ha señalado que el viernes envió una carta a los ayuntamientos de la comunidad solicitando albergues y viviendas que puedan tener, así como otros dispositivos, para dar respuesta a estas necesidades.



DONACIONES EN DINERO



Finalmente, ha insistido en que la "mejor solidaridad" que pueden tener los extremeños con el pueblo ucraniano en estos momentos es a través de donaciones económicas, debido a la dificultad que se está produciendo para abrir corredores humanitarios seguros.



Por ello, en lugar de donar bienes de primera necesidad, ha pedido "por favor" que esta solidaridad se articule mediante donaciones dinerarias, porque es "la única forma que tenemos de asegurar que lleguen las cosas que se necesitan donde se necesitan". "Lo demás es bastante complicado", ha advertido.