PP insiste en que se incumplen promesas de Pedro Sánchez sobre los fondos Next Generation

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado el incumplimiento de las "promesas de transparencia" del gobierno de Pedro Sánchez al reconocer hoy la Junta de Extremadura que aún no se ha activado la herramienta obligatoria de seguimiento y transparencia (Plataforma común de Fondos Europeos CoFFEE) del instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU.

Hernández Carrón ha recordado que esa transparencia era además una exigencia de la Unión Europea, y tenía que centrarse en aportar todos los datos disponibles sobre los proyectos o líneas de acción, la ejecución contable de los recursos, los informes de gestión y el listado de perceptores incluyendo contratistas y subcontratistas; pero, nada de eso es una realidad, por lo que el Grupo Popular duda de que se haya ejecutado alguna cantidad de esos fondos.

Junto con ello, ha subrayado que "no hay ni un solo dato de ejecución en el informe" y este es el "talón de Aquiles" de este gobierno.

Así, el portavoz de Hacienda ha asegurado que "es penoso" observar cómo un año después de la puesta en marcha de los fondos inicio de los fondos Next Generation no hay cifras disponibles de lo que llevamos gastado, porque "sí hay datos de programación, pero no hay datos de ejecución en el informe".

Asimismo, el Grupo Popular ha aseverado que la Consejería de Hacienda está ofreciendo datos del programa FEDER convencional, pero "no sabemos" por qué no hay ningún dato del FEDER EURI, que se financia a través de Next Generation, cuando en otras comunidades autónomas se está aportando información de su ejecución, como en Andalucía, donde se han ordenado pagos por 15 millones de euros, o en Asturias por 7 millones, resaltando que "necesitamos saber cómo se están gestionando los fondos".

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

Por su parte, la portavoz de Innovación del GPP, Pilar Gómez de Tejada, ha advertido que están en el aire los fondos europeos con los que se pretende financiar el convenio para la construcción del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, una actuación para la que se cuenta, en teoría, con 74 millones de euros, de los que 53 millones corresponden a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

De este montante global, Gómez de Tejada, ha instado al gobierno de Vara a apresurarse para acometer las licitaciones y obras que están fijadas en la anualidad de 2022, con un importe de 24 millones de euros, ya que Extremadura podría verse obligada a devolver el dinero si no somos capaces de gastarlo a tiempo.

No es una tarea fácil porque no sabemos "qué y cómo se va a licitar", o "si vamos a llegar". Como ha explicado la portavoz de Innovación, "no podemos jugar con las prórrogas como en los fondos del programa operativo".