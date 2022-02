El nuevo obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, toma posesión en Catedral Coria

Ep

Jesús Pulido Arriero ha tomado posesión este sábado como obispo de Coria-Cáceres en una homilía en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Coria, en la que ha asegurado que ha apelado a las familias para "aportar sabia nueva" a la iglesia, y ha aludido a la "reconciliación" y la necesidad de "caminar juntos" para "no dejar a nadie atrás".



El papa Francisco nombraba al sacerdote de la Hermandad de Operarios Diocesanos, Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres el pasado 7 de diciembre de 2021, y este sábado a tomado posesión de este cargo tras casi dos años sin ocupar.



Jesús Pulido Arriero es el 119 obispo de la vieja diócesis cauriense, una de las más antiguas de España, ya que la existencia de los obispos de Coria se remonta a la época visigótica. Es secretario técnico de la Comisión Episcopal para la doctrina de la Fe de la CEE y director de la Editorial Biblioteca de Autores Cristianos 'BAC'.



Nacido en Santa Ana de Pusa (Toledo) el 21 de febrero de 1965, fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1990 y es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos desde 1989.



La eucaristía de su ordenación como obispo de Coria-Cáceres ha estado presidida por el nuncio de Papa Francisco en España, Bernardito C. Auza, y también han estado presentes en la misma, entre otras autoridades eclesiásticas, el arzobispo de Mérida Badajoz, Celso Morga; y el anterior obispo de esta diócesis, Francisco Cerro.



Durante su intervención, el nuevo obispo cauriense ha insistido en la necesidad de "caminar juntos" para "no dejar a nadie atrás", ha pedido la ayuda de Dios para su nueva tarea como pastor de la diócesis, y ha recalcado que "es la hora de los laicos".



Además, aludiendo a la crisis sanitaria, ha señalado que el coronavirus "no es una enfermedad individual, sino colectiva, por lo que somos responsables los unos de los otros".



A la ceremonia de toma de posesión del obispo de Coria-Cáceres en una catedral repleta de público, han asistido, entre otras autoridades civiles y militares, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Cultura, Nuria Flores; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez; el alcalde de Coria, José Manuel García Ballesteros; y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.