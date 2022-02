Fernández Vara asegura que la crisis en el PP es "una pésima noticia para España"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este viernes que la crisis abierta en el Partido Popular en España es "una pésima noticia para el país, es malo para el país", ya que "no hay cosa peor en la política que no haya alternativa, eso es brutal, letal".



Así lo ha manifestado durante su intervención en la inauguración del X Congreso de Juventudes Socialistas de Extremadura este viernes en Mérida, con el recientemente elegido secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Federico González Trinidad, que sucede en el cargo a Juan Antonio Morales, y que es el primero en ser elegido por el voto directo de esta organización en la comunidad extremeña.



Fernández Vara ha señalado que, en contra de lo que se pueda pensar, esta crisis abierta en el seno de los populares no alegra a los socialistas, porque "es una pésima noticia para el país".



Y en este sentido, ha hecho referencia a la crisis que los socialistas también sufrieron en 2016, "cuando nos abrimos en canal como organización", algo que hicieron "para que España tuviera un Gobierno", pero "estos lo hacen por el poder", en referencia a lo que está sucediendo en el PP.



A este respecto, aprovechando este congreso de Juventudes Socialistas de Extremadura, ha recalcado que lo importante en política es estar al servicio de la ciudadanía y escuchar siempre lo que tengan que decir.

Además, ha comentado que hay personas en Extremadura que le llaman para contarle sus problemas. "Es una locura que la gente tenga mi teléfono, porque es una locura, pero es mi locura, es mi locura para que yo siga siendo como soy", explicando que el PSOE "es el partido de quienes no tienen otra cosa más que la política para tener un proyecto de vida".



Quienes tienen todo para comprarlo todo, no necesitan al PSOE, ha recalcado, que es el partido "para darle a todo el mundo la oportunidad de tener un proyecto de vida".



En este contexto, ha recordado que en 2011, cuando el PSOE perdió las elecciones en Extremadura con él como candidato, su partido le pidió que se marchara, pero "tenía la intención de renovar este partido en Extremadura", lo pudo hacer "con gente joven y mujeres" y en 2015, logró volver a ganar las elecciones.



Por eso, ha manifestado que, en sus gobiernos siempre hay personas de varias generaciones: "dos de 30 años, dos de 40 años, dos de 50 años y 2 de 60 años", para que, "cuando se habla en los consejos de gobierno de la vida de la gente, opinen gente de todas las generaciones".



Por otro lado, ha destacado el crecimiento que Extremadura ha experimentado con los distintos gobiernos del PSOE y ha recalcado que "no" quiere el dinero de las regiones más ricas, en relación a la financiación autonómica, "solo quiero que nos dejen volar, que nos dejen competir con ellos", ha insistido.



Además, de cara al futuro, ha invitado a la nueva dirección de Juventudes Socialistas en Extremadura ha hablar de uno de los problemas que ya se están produciendo en esta región, y es que "tenemos, teóricamente, mucha gente sin trabajo y muchos trabajos sin gente", ha sentenciado.



En la inauguración del congreso también han participado el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino; el secretario general saliente de Juventudes Socialistas de Extremadura, Juan Antonio Morales; así como la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, Paula Rodríguez; y la secretaria general de la provincia de Badajoz, Fátima Torrado.